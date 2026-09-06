Вы едите это каждый день: 5 продуктов, от которых лучше отказаться после 50 лет

Жареный картофель / © Freepik

Реклама

После 50 лет питание играет все более важную роль в поддержании здоровья. Специалисты советуют обращать внимание не только на количество пищи, но и качество продуктов, которые регулярно появляются в рационе.

Об этом сообщает ведущий венгерский медицинский и оздоровительный портал Egeszseg Kalauz.

Реклама

Какие продукты следует ограничить после 50 лет:

1. Высокообработанные продукты

К этой категории относятся фаст-фуд, сладости и соленые закуски. Они часто содержат много калорий, сахара, соли и насыщенных жиров, но имеют низкую питательную ценность.

Реклама

Регулярное потребление таких продуктов может способствовать набору лишнего веса и ожирению, а также усугублять воспалительные процессы в организме. В долгосрочной перспективе это может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Жареная пища

Осторожнее следует быть и с блюдами, которые готовят в большом количестве растительного масла. Из-за высокой калорийности они могут приводить к избыточному потреблению энергии.

Кроме того, некоторые жареные продукты содержат большое количество насыщенных и трансжиров. Их чрезмерное потребление может оказывать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и повышать риск атеросклероза.

Полностью исключать жирную пищу после 50 лет не нужно. Важно прежде всего обращать внимание на вид жиров.

Реклама

А рыба, орехи, семена и некоторые растительные масла содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты. Жиры также необходимы организму для усвоения жирорастворимых витаминов.

3. Скрытая соль

Избыток соли может поступать не только из солонки. Ее много в готовых блюдах, крекерах, хлебных палочках, чипсах, некоторых видах сыров, готовых смесях специй и копченой рыбе.

Если регулярно совмещать несколько таких продуктов в рационе, количество потребляемой соли может увеличиваться. Избыток соли связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых проблем.

4. Сладкие напитки

Отдельное внимание следует уделить напиткам с добавленным сахаром. Речь идет не только о сладкой газировке, но и об энергетике и некоторых фруктовых напитках.

Реклама

Чрезмерное потребление сахара может способствовать набору веса и повышать риск инсулинорезистентности и диабета 2 типа. Также оно может отрицательно влиять на уровень липидов в крови и АД.

5. Алкоголь

После 50 лет специалисты советуют особенно внимательно относиться к употреблению алкоголя. С возрастом организм может по-другому реагировать на него, а его влияние может становиться более ощутимым.

Чрезмерное употребление алкоголя способно отрицательно влиять на печень, способствовать обезвоживанию и повышать риск высокого АД и других проблем со здоровьем.

Что следует добавить в рацион

Основу питания после 50 лет рекомендуют формировать из менее обработанных и питательных продуктов. Это свежие овощи и фрукты, включая зеленые листовые овощи и ягоды, цельнозерновые продукты, рыба, нежирное мясо, молочные продукты, орехи и семена.

Полностью отказываться от любимых, но менее полезных продуктов не обязательно. Важно, чтобы они не составляли основы ежедневного рациона, а потреблялись умеренно.

Не стоит забывать о клетчатке

После 50 лет достаточное количество клетчатки в рационе тоже имеет значение. Она поддерживает нормальную работу кишечника, помогает предотвращать запора и способствует более длительному ощущению сытости.

Клетчатка также может оказывать положительное влияние на уровень сахара и холестерина в крови. Ее источниками являются овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, орехи и семена.

Если человек раньше потреблял мало клетчатки, увеличивать его количество в рационе следует постепенно. В то же время, важно пить достаточно жидкости.

Почему после 50 лет важно пить больше жидкости

С возрастом чувство жажды может становиться менее надежным сигналом потребности организма в воде. Поэтому человек может не испытывать сильной жажды даже тогда, когда нуждается в жидкости.

Поэтому специалисты советуют совершить регулярное питье частью ежедневного режима, а не полагаться только на чувство жажды.

Достаточное количество жидкости важно для пищеварения и нормальной работы организма, особенно если человек увеличивает количество клетчатки в рационе. В то же время при наличии определенных заболеваний потребность в жидкости может отличаться, поэтому следует придерживаться рекомендаций врача.

Напомним, ранее мы писали о 7 продуктах, у которых больше всего магния, который необходим для крепких костей и здоровых мышц.

Новости партнеров

Новости партнеров