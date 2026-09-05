Как подготовить запасы пищи к выключению электроэнергии: действенный совет для украинцев

Вакууматор для продуктов / © из соцсетей

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Осенью и зимой украинцев предупреждают о возможных отключениях света. Из-за длительного отсутствия электроснабжения под угрозой оказывается качество домашних пищевых запасов. Постепенное повышение температуры в обесточенной камере приводит к быстрой порче продукции. Прежде портятся свежее мясо и рыба, готовые кулинарные блюда и измельченные овощи и фрукты, срок годности которых после нарушения целостности упаковки минимален.

Продлить свежесть продуктов может вакуумный упаковщик. Он удаляет воздух из специального пакета, после чего герметично запаивает его. Благодаря этому продукты меньше контактируют с воздухом и влагой, а их цвет, вкус и аромат дольше сохраняются свежими, пишет Choice.

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Как работает вакууматор?

Устройство откачивает воздух из пакета и герметично закрывает его. Такой способ упаковки защищает пищу от влаги, протекания и контакта с воздухом. Практически использовать вакууматор для остатков мяса, нарезанных фруктов или сезонных продуктов.

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Для домашнего использования одним из самых практичных вариантов есть бескамерные модели. Они доступны и компактны. Принцип работы достаточно прост. Открытый край пакета вставляют в вакууматор, после чего устройство откачивает воздух и запаивает пакет. В результате внутри образуется герметичная среда.

Для вакуумной упаковки используются специальные многослойные полимерные пакеты. У одной стороны ребристая или текстурированная поверхность. Она помогает воздуху равномерно выходить из пакета во время работы устройства, а другая сторона гладкая.

Для дома оптимальным выбором является внешний бескамерный вакууматор. Его польза состоит в том, что герметично упакованные продукты дольше сохраняют свежесть и лучше переносят замораживание, поскольку защищены от контакта с воздухом и влажностью.

Поэтому перед возможными отключениями можно предварительно разделить мясо, рыбу, овощи, вакуумировать и положить в морозильную камеру. Это поможет лучше организовать запасы и снизить риск потери качества продуктов.

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Ранее заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил о том, что зимой украинцы не должны столкнуться с массовыми отключениями электроэнергии продолжительностью 12-16 часов в сутки. В то же время энергосистема имеет серьезный вызов, связанный с повреждением сетевой инфраструктуры в результате российских атак.

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