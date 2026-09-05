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Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Шахтер" одержал волевую победу над "Карпатами" в УПЛ

"Горняки" пропустили первыми, но сумели переломить ход встречи.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Карпаты" — "Шахтер"

"Карпаты" — "Шахтер" / © ФК Карпаты

"Шахтер" одержал волевую победу над "Карпатами" в матче пятого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Украина" во Львове завершился со счетом 1:2.

Уже на 12-й минуте встречи "львы" открыли счет — Назарий Русин отправил мяч в ворота Дмитрия Ризныка после прострела Ивана Калеро.

На 25-й минуте "горняки" отыгрались — Алиссон сыграл в центр штрафной площадки на Марлона Гомеса, удар которого отбил голкипер львовян Денис Марченко, но Лука Мейреллиш добил мяч в ворота.

Во втором тайме подопечные Арды Турана смогли вырвать победу — на 67-й минуте Изаки Силва с глубины левого фланга отдал вертикальный пас в центр штрафной площадки на Алиссона, который точно пробил в дальний угол.

Обзор матча "Карпаты" — "Шахтер"

После этой победы "Шахтер" (12 очков) поднялся на второе место в УПЛ, догнав лидера чемпионата — "Полесье" (12 баллов), которому "оранжево-черные" проиграли в прошлом туре. "Карпаты" (10 пунктов) опустились на третью позицию.

В следующем туре УПЛ дончане 14 сентября сыграют с "Черноморцем", а львовяне 11 сентября сразятся с "Колосом".

Перед этим "Шахтер" 10 сентября на выезде сыграет против нидерландского ПСВ в рамках первого тура основного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил заявку на матчи основного раунда Лиги чемпионов.

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