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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Полесье" обыграло "Шахтер" в центральном матче 4-го тура УПЛ

Команда Руслана Ротаня нанесла поражение действующему чемпиону.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Полесье"

"Полесье" / facebook.com/fcpolissya

"Полесье" обыграло "Шахтер" в центральном матче четвертого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 0:2.

Житомирский клуб открыл счет на 31-й минуте встречи — Александр Назаренко в пустые ворота замкнул прострел Леандру Андраде с правого фланга.

Во втором тайме подопечные Руслана Ротаня увеличили свое преимущество в счете — на 74-й минуте Александр Андриевский получил передачу от Максима Брагару и со второй попытки отправил мяч в ворота.

Обзор матча "Шахтер" — "Полесье"

После этой победы "Полесье" (9 очков) поднялось на второе место в турнирной таблице УПЛ. "Шахтер" впервые в сезоне потерял очки и с 9 баллами находится на третьей позиции.

В следующем туре УПЛ житомирцы 4 сентября примут "Кудровку", а "горняки" днем позже на выезде встретятся с "Карпатами".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" узнал соперников в основном раунде Лиги чемпионов.

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