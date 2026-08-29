"Помни о главной цели": жена погибшего воина родила дочь через 3 года после его гибели (видео)

Ольга Черныш с дочерью / © ТСН

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Дочь родилась через 3 года после смерти своего отца. Военнослужащий Сергей Черныш больше всего на свете мечтал о первенце. Уходя на фронт, он сказал жене, что его главная задача — защищать Украину, а её цель — забеременеть и родить ему ребёнка.

Еще при жизни Сергей подверг свой генетический материал криозаморозке и оставил посмертное заявление — официальное завещание в отношении биологического материала. Его жена Ольга два с половиной года неустанно пыталась забеременеть с помощью современных репродуктивных технологий.

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И в очередную годовщину гибели любимого Ольга принесла к его мемориалу тест с двумя полосками. А в День памяти погибших защитников Украины она подошла к портрету мужа уже вместе с новорожденной дочкой Анастасией.

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Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Завещание из прошлого и путь сквозь оккупацию

«Носик больше, чем у папы, глаза тоже… А подбородок и губы — мои. До сих пор это для меня как сон: неужели это происходит со мной, неужели она у меня действительно есть?» — Ольга не может налюбоваться своей дочкой и постоянно прикасается к ней.

Маленькой Насте исполнился ровно месяц с момента рождения. Девочка появилась на свет через 3 года и 2 месяца после смерти своего отца — военного Сергея Черныша. Мужчина оставил для будущего ребенка видеообращение, записанное ещё тогда, когда не знал ни её пола, ни даты рождения: «Будет ли у меня дочь или сын — семья будет счастлива!».

До полномасштабного вторжения супруги жили в Херсоне. Сергей и Ольга были вместе уже несколько лет, когда в 2021 году начали подготовку к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО). Однако война и оккупация поставили все мечты на паузу.

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Как только пара смогла выбраться из оккупированного города в Умань, Сергей сразу же отправился в военкомат. Сначала он служил в роте охраны, а затем отправился в Донецкую область.

«Когда его впервые отправляли на Донбасс, он меня успокаивал: „Всё будет хорошо, я ещё главную цель не выполнил, у меня ещё ребёнок не родился!“. И после этого у него постоянно проскакивало: „Помни о цели!“ — вспоминает Ольга Черныш.

Она не просто помнила — Оля действовала. Проходила многочисленные обследования, изнурительную гормональную терапию и хирургические вмешательства. Попыток забеременеть было так много, что она сама сбилась со счёта.

«Сколько раз мы начинали подготовку? Я сбилась со счёта где-то на 12-м раз… Полтора десятка — это точно! Подготовка, подготовка… Ты уже рассчитываешь, когда будет перенос эмбриона, каким по гороскопу будет ребёнок. И тут снова говорят: „Нет“. Психологически это было чрезвычайно тяжело каждый раз», — делится женщина.

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Поскольку Сергей постоянно находился на передовой, он решил заморозить свой биологический материал. Для украинских военнослужащих эта процедура и последующее хранение клеток осуществляются бесплатно.

«Когда мы обсуждали это в кабинете юристов, они спросили: „Вы знаете, что такое постмортальное заявление?“ Я не знала. Она объясняет — и мы с ней рыдаем! Это заявление о том, что в случае смерти все доверенности теряют силу, а это как бы завещание на биологический материал, которое дает полное право супруге им распоряжаться. Через несколько дней Сергей вырвался из части и сделал это заявление. Никто и не подозревал, что оно понадобится, это была скорее формальность», — рассказывает вдова.

Рассматривая его личные вещи с фронта, Оля вспоминает: муж настаивал, что даже в случае самого худшего он хотел бы, чтобы их род продолжился: «Ты должна быть сильной. Я могу погибнуть, но ты помни о цели!».

Смерть мужа, борьба и единственный эмбрион №4

О том, что Сергей погиб на фронте, Ольга узнала 17 мая 2023 года. Через неделю мужа привезли в закрытом гробу. Однако Ольга нашла в себе силы и попросила открыть его: «Мне нужно было убедиться, кого я хороню. Это помогло мне осознать: все, это он, его больше нет».

Сразу после похорон, на следующий же день, Оля написала своему репродуктологу.

«Сергея похоронили 23 мая. Я вернулась в Умань, отправила врачу копию заявления о введении в клиническую практику и написала, что мы продолжаем работу. И уже 25 мая мы приступили к реализации нового протокола», — вспоминает Ольга.

Но эта попытка вновь оказалась неудачной. Оглядываясь назад, Ольга понимает, что это было продиктовано диким отчаянием и болью — нужно было дать себе время прийти в себя. Врачи-репродуктологи и психологи советуют подождать хотя бы год после гибели партнера перед началом искусственного оплодотворения.

«В тот момент кажется, что это как на крыльях аиста вернуть любимого, реинкарнация… Психика работает совсем по-другому. Где-то через полгода ты уже смотришь на это по-другому: это шанс стать мамой, это отдельная новая жизнь», — размышляет женщина.

Попытка увенчалась успехом лишь спустя 2 с половиной года после смерти Сергея. Хотя и тогда врачи ошеломили неутешительным заключением: все четыре эмбриона, которые удалось создать, имеют генетические нарушения, и ни один из них нельзя переносить в матку.

Однако Ольга отправилась на консультацию к известному генетику, рассказав ему о последнем завещании Сергея и о своей главной цели.

«При других обстоятельствах я бы сказал „нет“ — они все непригодны. Но он указал на эмбрион №4: „Это девочка. Она либо вообще не приживётся, либо сможет адаптироваться в утробе“, — передаёт слова генетика Ольга.

Эмбрион №4 — это и есть маленькая Анастасия. Во время беременности генетические аномалии не подтвердились. Впрочем, сами месяцы вынашивания были настолько сложными, что Ольга показывает сотни использованных шприцев — все эти инъекции она ежедневно делала себе сама, чтобы сохранить жизнь ребенка.

Тест на беременность с двумя долгожданными полосками она отнесла к мемориалу мужа не сразу: «До самого последнего момента, пока она не родилась, никто не расслаблялся, потому что риски при родах были очень высоки».

«Задача выполнена»: новая цель Ольги

Настя родилась 28 июля совершенно здоровой девочкой. «Цель достигнута!» — с облегчением говорит мама.

Малышка ещё совсем крошечная, но уже похожа на обоих родителей: «Глаза у неё на 100% будут серо-зелёные — и у меня, и у Сергея одинаковые глаза».

Ольга обязательно расскажет дочке их удивительную историю с папой: как сильно он ждал её и как из прошлого отправлял трогательные сообщения в будущее.

А пока Оля укутывает Настю в теплый конверт, чтобы показать ей два самых важных места в Умани.

Сергей похоронен в родной Херсонской области. И хотя поселок Станислав освобожден от оккупации, он по-прежнему находится в прифронтовой зоне, и попасть туда на кладбище сейчас крайне сложно и опасно. Поэтому Оля попросила местные власти разместить портрет Сергея на Аллее героев в Умани — чтобы можно было прийти, поговорить с ним и привести сюда дочь.

В День Независимости Украины они с Настей уже приносили сюда два букета цветов: «Она клала два букета: маленький желто-голубой от себя и большой с подсолнухами — от меня».

Еще одно место, более уютное — мемориал погибшим возле ТЦК в Умани, откуда Сергей отправлялся на войну. Когда среди сотен лиц на мемориале появляется портрет любимого, Оля отклоняет конверт и тихо шепчет: «Это папа… Задача выполнена!».

После смерти мужа Ольга осталась совсем одна: родители давно умерли, близких родственников нет. Настя для неё — единственный родной человек на всей земле. Теперь им двоим, в сотнях километров от родного Херсона, предстоит построить новую жизнь и собственный дом. И это — её новая главная цель.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Похоронила мужа, а через 3 года РОДИЛА ОТ НЕГО ДОЧЬ! Невероятная ИСТОРИЯ!

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