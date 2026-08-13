"Малыш решил не ждать": в Киеве женщина родила прямо в такси

Такси / © inpoland

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В Киеве пассажирка онлайн-сервиса по вызову автомобилей Uklon неожиданно родила мальчика прямо во время поездки.

Об этом сообщил сервис в социальных сетях.

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По информации Uklon, женщина направлялась в роддом вместе с акушеркой, однако роды начались ещё до прибытия в больницу.

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«Малыш решил, что больше ждать не будет. Роды прошли прямо в салоне», — рассказали в компании.

Водитель по имени Дииа оставался рядом во время родов, а после рождения ребенка благополучно довез маму, новорожденного и акушерку до роддома.

В компании отметили, что мать и мальчик чувствуют себя хорошо, а водителя назвали «сегодняшней гордостью» за хладнокровие и человечность в непредсказуемой ситуации.

Uklon также решил отметить участников этой необычной поездки. Маме подарили год бесплатных поездок с помощью сервиса, а водителю — детское автокресло для будущих поездок с маленькими пассажирами и бонус в размере комиссионных.

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В компании добавили, что подобный случай произошел уже во второй раз.

В то же время в самом посте Uklon не уточняется, в каком городе произошло событие. На Киев указывают пользователи соцсетей в комментариях под публикацией.

Напомним, ранее в Деснянском районе Киева мужчина с 5-месячным ребенком на руках в последний момент отбежал от дома перед ударом вражеского дрона. Отец упал и прикрыл младенца своим телом, спасая его от обломков.

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