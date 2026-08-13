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В Сочи начались "голодные игры" за бензин: горючее продают за тысячи рублей — подробности (фото, видео)
В Сочи четвертые сутки продолжается коллапс на АЗС. Власти ограничивают продажу топлива и привлекают полицию.
В российском городе Сочи уже четвертые сутки подряд наблюдается острый дефицит горючего. Водители ждут заправок до 15 часов и более. Ситуация повлекла за собой появление черного рынка бензина и существенные трудности для туристов, которые пытаются выехать из региона.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ограничения на АЗС и реакция властей: как в Сочи пытаются обуздать хаос
Отмечается, чтобы обуздать хаос на заправках, мэр Сочи Андрей Прошунин отправил на АЗС волонтеров, которые работают вместе с полицией и фиксируют нарушения. Силовики ужесточили контроль на объектах, а городские власти обязались ежечасно обновлять информацию о наличии бензина.
На некоторых заправках были введены строгие ограничения. Например, на АЗС «Газпромнефть» на Курортном проспекте отменили наложенный платеж через терминалы и ограничили количество бензина на одну машину. Также в области полностью запретили наливать горючее в канистры или другие емкости.
Схемы перекупщиков и проблемы с выездом туристов
Несмотря на запрет, в городе расцвела перепродажа бензина. Очевидцы рассказывают, что на некоторых заправках половину колонок занимали мопедисты: они без очереди наливали горючее в канистры и сразу продавали водителям, которые ждали часами.
Также водители используют хитрость с двойными баками: заправляются, уезжают, сливают бензин в канистры и снова становятся в очередь. У перекупщиков 30 литров бензина в Сочи стоят 5000 рублей. А в Адлере за ту же сумму дают всего 20 литров. Из-за дефицита горючего туристы застряли в Сочи и Абхазии и вынуждены ехать домой на электричках.
Причины дефицита и масштаб проблемы в России
Официальной причиной очередей глава Сочи называет суточные лимиты на отгрузки, установленные поставщиками, избегая упоминаний об ударах по нефтеперерабатывающим заводам.
В то же время очереди и ограничения на продажу горючего после новой волны атак украинских БПЛА по российским НПЗ зафиксированы как минимум в 12 регионах РФ. Среди них — Краснодарский и Приморский края, Воронежская, Ростовская, Рязанская и Саратовская области. В Оренбургской и Липецкой областях из-за нехватки горючего даже восстановили систему «парный-нечетный», когда авто заправляют в зависимости от первой цифры госномера.
Кризис с горючим в РФ — последние новости
Напомним, в России усугубляется дефицит горючего. Особо сложная ситуация, по словам экономиста Олега Пендзина, наблюдается в отдаленных регионах страны. РФ пытается компенсировать нехватку импортом нефтепродуктов из Беларуси, Казахстана и Индии, однако проблемы с логистикой усложняют поставки.
Также в российском Ельце Липецкой области образовалась большая очередь у автозаправочной станции «Роснефти». Сообщается, что с горючим очень сложная ситуация.
К слову, в России дефицит и резкое подорожание дизеля создали проблемы для промышленных железнодорожных перевозок, по которым проходит более 80% грузов страны.