Украина направила РФ предложение об остановке атак в Черном море — Reuters

Украина предложила РФ прекратить атаки на гражданские цели в Черном море

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Украина через посредника направила России предложение о прекращении атак на гражданские цели в Черном море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

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В издании отмечают, что обе страны предупредили об угрозах для мировых поставок продовольствия после недель усиления ударов по судам и портам.

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По информации источников Reuters, предложение о приостановлении атак Киев передал через третью сторону, и Украина все еще ждет ответа.

Журналисты напоминают, что и Россия, и Украина, основные игроки на мировом сельскохозяйственном рынке, обвиняют друг друга в усилении преследований судов, используемых для экспорта сельскохозяйственной продукции.

Украина была вынуждена перейти к альтернативным маршрутам перевозок после того, как многие судовладельцы прекратили остановки в портах Одессы — основных для экспорта зерна — опасаясь российских ударов по десяткам судов под иностранными флагами и портовой инфраструктуре.

Россия не сразу публично прокомментировала этот вопрос. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Москва не получала никакого официального предложения по прекращению огня в Черном море.

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«В последнее время мы слышим много призывов о разных мораториях, о перемирии. Эти идеи озвучиваются разными каналами. Но никаких формализованных предложений мы не получали», — сказал он.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в субботу, что России и Украине было передано предложение об объявлении обеими странами моратория на нападения в Черном море.

Фактическая блокада Россией черноморских портов Украины в Одесской области привела к падению экспорта украинского зерна на 76% в августе в годовом исчислении, а сельскохозяйственный сектор предупреждает об огромных последствиях для экономики, если блокада продолжится.

Напомним, Россия систематически атакует порты Одессы и гражданские суда, создавая опасность для моряков, портовиков и обитателей побережья.

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Ранее в Financial Times сообщили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к Украине с просьбой прекратить удары по нефтяным танкерам РФ в Черном море.

Также сообщалось, что массированные российские атаки на украинские морские порты во время жатвы и удары по международным грузовым судам, экспортирующим зерно через Черное море, могут спровоцировать новый глобальный продовольственный кризис.

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