Турция выступила с предложением России и Украине по поводу Чёрного моря: о чём идёт речь

Глава МИД Турции Хакан Фидан / © Associated Press

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Турция предложила России и Украине ввести мораторий на удары по торговым судам в Чёрном море на фоне обострения атак на гражданское судоходство.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, слова которого приводит издание Le Temps.

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По словам Фидана, Анкара уже обратилась к Москве и Киеву с призывом создать механизм, который позволил бы объявить соответствующий мораторий.

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Министр Турции подчеркнул, что боевые действия всё больше распространяются на акваторию Чёрного моря и создают угрозу для торгового судоходства.

«Конфликт распространился на всё Чёрное море. Сначала они наносили удары по портам и военным кораблям. Теперь они атакуют все торговые суда без разбора», — заявил Фидан.

Он также отметил, что среди пострадавших от атак есть суда, принадлежащие турецким компаниям или ходящие под флагом Турции.

По словам Фидана, именно рост числа таких инцидентов побудил Анкару инициировать переговоры о временном прекращении ударов по торговому флоту.

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Напомним, массированные российские атаки на украинские морские порты во время уборки урожая и удары по международным грузовым судам, экспортирующим зерно через Чёрное море, могут спровоцировать новый глобальный продовольственный кризис.По своим последствиям он окажется даже более масштабным, чем в начале полномасштабной войны в 2022 году.

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