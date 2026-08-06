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РФ ударила по судну с украинской пшеницей в Черном море: горит пожар, есть погибший
Враг продолжает системный террор на морских путях, нанеся удар по торговому сухогрузу под флагом Гвинеи-Бисау.
Российские войска в очередной раз атаковали гражданское судно в акватории Черного моря. В результате попадания ракеты в сухогруз с украинской пшеницей погиб человек, есть раненые.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Российские войска не прекращают атаковать гражданские суда в акватории Черного моря. В этот раз под удар попал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау, перевозивший украинскую пшеницу.
В результате обстрела был поврежден корпус судна, после чего на борту вспыхнул пожар. Один человек погиб, еще трое получили ранения. Экипаж удалось эвакуировать на берег, а пострадавшим оказывают необходимую помощь.
«Такие удары еще раз демонстрируют системность и цинизм российского террора, а также создание агрессором угрозы как жизни гражданских людей, так и мировой продовольственной безопасности в целом», — отметил Кипер.
Напомним, российские войска атаковали беспилотником железнодорожную станцию в городе Лозовая Харьковской области, попав в вагон поезда у вокзала. Двое мужчин погибли, еще восемь человек (пятеро мужчин и три женщины) получили ранения, среди них есть тяжелые.