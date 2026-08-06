ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
19
Время на прочтение
1 мин

Россия ударила КАБами по Сумам: есть пострадавшие и масштабные разрушения

Пока известно о двух пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Враг атаковал Сумы

Враг атаковал Сумы

Российские войска в ночь на 6 августа нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Он заявил, что вблизи эпицентров взрывов повреждены многоэтажные жилые дома, нежилые здания и объекты инфраструктуры. В результате атаки выбиты сотни окон.

Пока известно о двух пострадавших. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 6 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie