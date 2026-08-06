Россия ударила КАБами по Сумам: есть пострадавшие и масштабные разрушения

Враг атаковал Сумы

Реклама

Российские войска в ночь на 6 августа нанесли четыре удара управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Реклама

Он заявил, что вблизи эпицентров взрывов повреждены многоэтажные жилые дома, нежилые здания и объекты инфраструктуры. В результате атаки выбиты сотни окон.

Реклама

Пока известно о двух пострадавших. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 августа в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 6 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Реклама

Новости партнеров