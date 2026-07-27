Комбинированная атака на Суммы: КАБы и дроны повредили ТРЦ, предприятие и дома, есть раненые

Последствия комбинированного удара по Сумах

Реклама

В Сумах были ликвидированы последствия комбинированного российского удара с применением управляемых авиационных бомб и ударных беспилотников.

Как сообщили в ГСЧС Украины, оккупанты нанесли по городу семь ударов КАБами. В результате взрывов повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и гражданский транспорт. По предварительной информации, травмированы среди местных жителей.

Кроме того, российские дроны атаковали одно из местных предприятий и торговый центр. На объектах вспыхнули пожары.

Реклама

Ликвидация очагов горения осложнялась из-за постоянной угрозы повторных вражеских атак, однако огнеборцам удалось полностью обуздать пламя.

Последствия комбинированного удара по Сумах

Последствия комбинированного удара по Сумах

На местах прилетов работают специалисты ГСЧС: они обследуют территорию и оказывают необходимую помощь пострадавшим гражданам.

Напомним, накануне россияне атаковали молочную ферму на Сумщине и. Погибли многие коровы. По словам главы ОВА, работники фермы обнаружили обломки реактивного дрона, в частности, его двигатель, прямо рядом с погибшими животными. Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет.

Новости партнеров