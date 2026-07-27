ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
101
Время на прочтение
1 мин

Комбинированная атака на Суммы: КАБы и дроны повредили ТРЦ, предприятие и дома, есть раненые

Враг выпустил по городу семь управляемых авиабомб и атаковал беспилотниками гражданскую инфраструктуру, из-за чего возникли масштабные пожары и травмированы среди гражданских.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Комментарии
Последствия комбинированного удара по Сумах

Последствия комбинированного удара по Сумах

В Сумах были ликвидированы последствия комбинированного российского удара с применением управляемых авиационных бомб и ударных беспилотников.

Как сообщили в ГСЧС Украины, оккупанты нанесли по городу семь ударов КАБами. В результате взрывов повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и гражданский транспорт. По предварительной информации, травмированы среди местных жителей.

Кроме того, российские дроны атаковали одно из местных предприятий и торговый центр. На объектах вспыхнули пожары.

Ликвидация очагов горения осложнялась из-за постоянной угрозы повторных вражеских атак, однако огнеборцам удалось полностью обуздать пламя.

Последствия комбинированного удара по Сумах

Последствия комбинированного удара по Сумах

Последствия комбинированного удара по Сумах

Последствия комбинированного удара по Сумах

На местах прилетов работают специалисты ГСЧС: они обследуют территорию и оказывают необходимую помощь пострадавшим гражданам.

Напомним, накануне россияне атаковали молочную ферму на Сумщине и. Погибли многие коровы. По словам главы ОВА, работники фермы обнаружили обломки реактивного дрона, в частности, его двигатель, прямо рядом с погибшими животными. Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
101
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie