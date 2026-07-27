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- Украина
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Комбинированная атака на Суммы: КАБы и дроны повредили ТРЦ, предприятие и дома, есть раненые
Враг выпустил по городу семь управляемых авиабомб и атаковал беспилотниками гражданскую инфраструктуру, из-за чего возникли масштабные пожары и травмированы среди гражданских.
В Сумах были ликвидированы последствия комбинированного российского удара с применением управляемых авиационных бомб и ударных беспилотников.
Как сообщили в ГСЧС Украины, оккупанты нанесли по городу семь ударов КАБами. В результате взрывов повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и гражданский транспорт. По предварительной информации, травмированы среди местных жителей.
Кроме того, российские дроны атаковали одно из местных предприятий и торговый центр. На объектах вспыхнули пожары.
Ликвидация очагов горения осложнялась из-за постоянной угрозы повторных вражеских атак, однако огнеборцам удалось полностью обуздать пламя.
На местах прилетов работают специалисты ГСЧС: они обследуют территорию и оказывают необходимую помощь пострадавшим гражданам.
Напомним, накануне россияне атаковали молочную ферму на Сумщине и. Погибли многие коровы. По словам главы ОВА, работники фермы обнаружили обломки реактивного дрона, в частности, его двигатель, прямо рядом с погибшими животными. Среди людей, по предварительным данным, пострадавших нет.