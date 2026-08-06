В Украине предлагают ввести новый штраф в размере до 51 тыс. грн: кому грозит наказание

Фотография приведена в качестве иллюстрации

Реклама

В Украине планируют ужесточить наказание за финансовые махинации. Уголовную ответственность предлагают распространить на так называемых «дропов», которые передают свои карты злоумышленникам, а также на вербовщиков и организаторов подобных схем.

Нарушителям грозят денежные штрафы от 5 до 51 тысячи гривен или лишение свободы на срок до 6 лет, сообщают в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

Реклама

В документе отмечается, что соответствующую законодательную инициативу разработала Киберполиция. Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в статью 200 Уголовного кодекса Украины, которая регулирует ответственность за неправомерные операции с платежными средствами, банковскими счетами и электронными деньгами.

Реклама

Какая ответственность предусмотрена за участие в махинациях с банковскими картами

Законопроект предусматривает дифференцированные меры наказания в зависимости от роли участника в преступной схеме. В частности, для самих «дропов» за умышленное предоставление посторонним лицам данных своих карт, доступа к онлайн-банкингу или привязанной SIM-карты предусмотрен штраф от 5 до 17 тысяч гривен. Главным критерием для привлечения к ответственности станет доказательство того, что человек действовал сознательно.

Доказательствами сомнительных действий могут служить зафиксированная переписка, подтвержденная оплата за продажу карты или наличие отзывов о предложениях быстрого заработка.

Отметим, что «дропы» — это люди, которые сознательно или по собственной неосторожности передают мошенникам личные платежные карты, банковские реквизиты, электронные кошельки или логины от мобильных приложений. Злоумышленники используют эти транзитные счета для легализации и вывода денег, похищенных в результате преступных махинаций.

Для так называемых «дроповодов» — тех, кто скупает карты или ищет людей для их открытия, наказание будет значительно более суровым. За такие действия грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен или ограничение свободы на срок до двух лет. Если же это совершено повторно или по предварительному сговору нескольких лиц, срок ограничения или даже лишения свободы увеличится до трех лет.

Реклама

Самые жесткие меры будут применяться в отношении организованных преступных группировок. Участникам таких банд грозит от трех до шести лет лишения свободы с обязательной конфискацией имущества.

Какие еще изменения предусмотрены

Чтобы расследование не раздроблялось между различными структурами, дела, связанные с «дропами», будет вести тот же следователь, который занимается основным производством по делу о мошенничестве.

Наряду с этим правоохранительные органы планируют уточнить положения Уголовного кодекса, касающиеся платежных документов, с тем чтобы наказание применялось не только за их изготовление или подделку, но и за любую фальсификацию данных.

Напомним, житель Тернополя потерял около 55 тысяч долларов, сначала вложив средства вподдельную инвестиционную платформу, а затем наткнувшись на псевдоюриста, который пообещал вернуть деньги за дополнительную плату. Полиция уже возбудила уголовное дело по факту мошенничества, а пострадавшего призывают быть осторожным с предложениями о быстром заработке и «компенсациях» в интернете.

Реклама

Кроме того, ранее украинцев предупредили об опасной схеме мошенников. Ведь в Украине зафиксирована новая волна фишинговых атак.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров