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- Украина
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Ракетный удар по Киеву, США возобновили обмен разведданными с Украиной: главные новости ночи 6 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 августа 2026 года:
В Киеве раздалась тревога: военные сообщили о целях на столицу Читать далее –>
Соглашение по Ормузскому проливу почти готово: в Иране сделали важное заявление Читать далее –>
Россия ударила КАБами по Сумам: есть пострадавшие и масштабные разрушения Читать далее –>
США резко изменили подход к Украине: в Politico раскрыли, что теперь помогает лучше бить по России .
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