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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2707
Время на прочтение
1 мин

Ракетный удар по Киеву, США возобновили обмен разведданными с Украиной: главные новости ночи 6 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Война в Украине

Война в Украине / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 6 августа 2026 года:

  • В Киеве раздалась тревога: военные сообщили о целях на столицу Читать далее –>

  • Соглашение по Ормузскому проливу почти готово: в Иране сделали важное заявление Читать далее –>

  • Россия ударила КАБами по Сумам: есть пострадавшие и масштабные разрушения Читать далее –>

  • США резко изменили подход к Украине: в Politico раскрыли, что теперь помогает лучше бить по России .

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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