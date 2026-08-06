В США есть решение, которое может изменить весь ход войны: Портников объяснил, о чем идет речь

Конгресс США / © Associated Press

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Введение новых санкций против покупателей российской нефти само по себе вряд ли изменит ситуацию в поле боя.

Об этом журналист Виталий Портников сказал в эфире Эспрессо.

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По его словам, законопроект сенатора Линдси Грэма, предусматривающий дополнительные санкции против стран, покупающих российскую нефть, вряд ли окажет быстрое влияние на ход войны.

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«Закон Линдси Грэма еще не принят и, вероятнее всего, не будет принят до осени. А к осени многое может состояться», — отметил Портников.

В то же время журналист подчеркнул, что даже в случае принятия документа ключевым остается вопрос, воспользуется ли президент США Дональд Трамп предоставленными ему полномочиями для введения санкций, прежде всего против Китая, который является крупнейшим покупателем российской нефти.

«Закон Грэмма предусматривает, что президент Соединенных Штатов получает возможность вводить дополнительные санкции против стран, покупающих российскую нефть. И все это прекрасно. Только возникает вопрос, готов ли Трамп воспользоваться такими полномочиями?», — сказал журналист.

По мнению Портникова, даже самое появление такого законодательного механизма может повлиять на поведение отдельных компаний.

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«Нефтеперерабатывающие предприятия, которые будут бояться в будущем попасть в американские санкции и не знают, что им ожидать от Дональда Трампа, могут ограничивать закупку российской нефти. Вот что может произойти», — объяснил он.

В то же время журналист убежден, что гораздо большее значение для Украины имеет другой документ, который уже поддержала Палата представителей США.

«Я могу сказать, что могло бы изменить ход войны — это акт о поддержке Украины, который был принят Палатой представителей перед каникулами», — подчеркнул Портников.

По его словам, именно этот закон способен обеспечить Украину необходимым финансированием.

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«Чтобы они были готовы проголосовать не за закон Грэмма, а за этот акт и чтобы Трамп его подписал, потому что тогда это были бы реальные деньги для Украины, для нашей войны. Те деньги, которых нам так сейчас не хватает», — сказал журналист.

Портников также предостерег, что после завершения летних каникул Конгресса США принятие важных решений может осложниться из-за начала активной предвыборной кампании.

«Сейчас сенат разойдется на каникулы и этот закон просто останется красивым, символическим жестом. Потому что вы же понимаете, что будет в сентябре, когда они вернутся, будет невероятно серьезная предвыборная кампания», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что новый санкционный закон США имени сенатора Линдси Грэма должен жестко ударить по экономике России и энергоносителям.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп предложил расширить законопроект о санкциях против России, но его инициатива может усугубить споры в Конгрессе и отсрочить принятие документа.

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