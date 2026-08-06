У США є рішення, яке може змінити весь хід війни: Портников пояснив, про що йдеться

Конгрес США / © Associated Press

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Запровадження нових санкцій проти покупців російської нафти саме по собі навряд чи змінить ситуацію на полі бою.

Про це журналіст Віталій Портников сказав у етері Еспресо.

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За його словами, законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає додаткові санкції проти країн, що купують російську нафту, навряд чи матиме швидкий вплив на перебіг війни.

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«Закон Ліндсі Грема ще не ухвалений і, найімовірніше, не буде ухвалений до осені. А до осені багато чого може відбутися», — зазначив Портников.

Водночас журналіст наголосив, що навіть у разі ухвалення документа ключовим залишатиметься питання, чи скористається президент США Дональд Трамп наданими йому повноваженнями для запровадження санкцій, насамперед проти Китаю, який є найбільшим покупцем російської нафти.

«Закон Грема передбачає, що президент Сполучених Штатів отримує можливість запроваджувати додаткові санкції проти країн, які купують російську нафту. І це все прекрасно. Тільки виникає питання, чи буде готовий Трамп скористатися такими повноваженнями?», — сказав журналіст.

На думку Портникова, навіть сама поява такого законодавчого механізму може вплинути на поведінку окремих компаній.

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«Нафтопереробні підприємства, які будуть боятися в майбутньому потрапити в американські санкції і які не будуть знати, що їм очікувати від Дональда Трампа, можуть обмежувати закупівлю російської нафти. От, що може відбутися», — пояснив він.

Водночас журналіст переконаний, що набагато більше значення для України має інший документ, який уже підтримала Палата представників США.

«Я можу сказати, що могло б змінити хід війни — це акт про підтримку України, який був ухвалений Палатою представників перед канікулами», — наголосив Портников.

За його словами, саме цей закон здатен забезпечити Україну необхідним фінансуванням.

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«Щоб вони були готові проголосувати не за закон Грема, а за цей акт, і щоб Трамп його підписав, тому що тоді це були б реальні гроші для України, для нашої війни. Ті гроші, яких нам так зараз не вистачає», — сказав журналіст.

Портников також застеріг, що після завершення літніх канікул Конгресу США ухвалення важливих рішень може ускладнитися через початок активної передвиборчої кампанії.

«Зараз сенат розійдеться на канікули, і цей закон просто залишиться красивим, символічним жестом. Тому що ви ж розумієте, що буде у вересні, коли вони повернуться, — буде неймовірно серйозна передвиборча кампанія», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що новий санкційний закон США імені сенатора Ліндсі Грема має жорстко вдарити по економіці Росії та енергоносіях.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп запропонував розширити законопроєкт про санкції проти Росії, але його ініціатива може посилити суперечки в Конгресі та відтермінувати ухвалення документа.

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