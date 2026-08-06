Астрологічний прогноз на 6 серпня

Ведмідь / © Associated Press

Реклама

Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день потужної, але водночас спокійної та творчої енергії, коли не можна нічого руйнувати, а можна лише будувати.

Реклама

Символ дня: Ведмідь.

Реклама

Стихія дня: Метал .

Щасливе число дня: 6 .

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: цитрин , повітряний обсидіан.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: пахви , лімфатичні вузли.

Хвороби дня: серйозних захворювань цього дня очікувати не доводиться, тому можна присвятити день зміцненню здоров’я — загартовуванню, заняттям спортом, дієті, початку курсу лікування.

Харчування протягом дня: харчування має бути повноцінним і збалансованим, без перекосів у будь-яку сторону — не можна ані переїдати, ані обмежувати себе в їжі

Стрижка дня: краще відмовитися від стрижки — сьогодні вона може спричинити занепад сил, погіршити самопочуття і навіть спровокувати захворювання

Реклама

Сьогоднішні дачні роботи: гарний день для благоустрою заміської ділянки.

Магія та містика дня: можна читати заклинання, метою яких є зміцнення здоров’я та набрання сил.

Денні сни: сни цієї ночі відображають справжню, а не уявну ситуацію, що склалася в нашому житті.

Табу дня: не можна вирушати в будь-які — особливо далекі — подорожі.

Цитата дня: «Як часто я лежав на чужому даху під дощем, думаючи про дім» (Вільям Фолкнер).

Читайте також:

Новини партнерів