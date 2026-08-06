Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть із чистим сумлінням відпочити

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Ті ж, хто не планує на цей час якихось серйозних досягнень, можуть присвятити цей час відпочинку.

Сьогодні, 6 серпня, відволіктися від повсякденних турбот і розслабитися можуть усі знаки зодіаку, але представникам трьох із них наполегливо рекомендується відпочити.

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Телець

Тельці мають репутацію працьовитого знака, хоча працюють вони здебільшого з необхідності — якщо їм нічого не потрібно, вони можуть лежати на дивані роками. Сьогодні для них видасться саме такий день, коли справи можна ненадовго відкласти, а час присвятити відпочинку та улюбленому заняттю.

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Діва

Дівам, які й хвилини не можуть всидіти без хатніх справ, зірки наполегливо рекомендують трохи пригальмувати і — хоча б через силу — змусити себе відпочити від постійної зайнятості. Представники цього знака нарешті зрозуміють, що це хоч і складно, але можливо.

Козоріг

Козороги, відомі своєю працьовитістю, і цього дня намагатимуться працювати, займаючись кількома справами одночасно. Ось тільки сьогодні їм це навряд чи вдасться — все буде падати з рук, тому краще відкласти роботу вбік, а час, що звільнився, присвятити рідним і близьким людям.

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