ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
952
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть із чистим сумлінням відпочити

День, коли потрібно руйнувати старе, щоб на його місці створити нове. Будь-яка свіжа ідея, яку втілюють у життя в цей час, не зможе бути реалізована доти, доки не буде підготовлено необхідне для неї підґрунтя.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Ті ж, хто не планує на цей час якихось серйозних досягнень, можуть присвятити цей час відпочинку.

Сьогодні, 6 серпня, відволіктися від повсякденних турбот і розслабитися можуть усі знаки зодіаку, але представникам трьох із них наполегливо рекомендується відпочити.

Телець

Тельці мають репутацію працьовитого знака, хоча працюють вони здебільшого з необхідності — якщо їм нічого не потрібно, вони можуть лежати на дивані роками. Сьогодні для них видасться саме такий день, коли справи можна ненадовго відкласти, а час присвятити відпочинку та улюбленому заняттю.

Діва

Дівам, які й хвилини не можуть всидіти без хатніх справ, зірки наполегливо рекомендують трохи пригальмувати і — хоча б через силу — змусити себе відпочити від постійної зайнятості. Представники цього знака нарешті зрозуміють, що це хоч і складно, але можливо.

Козоріг

Козороги, відомі своєю працьовитістю, і цього дня намагатимуться працювати, займаючись кількома справами одночасно. Ось тільки сьогодні їм це навряд чи вдасться — все буде падати з рук, тому краще відкласти роботу вбік, а час, що звільнився, присвятити рідним і близьким людям.

Читайте також:

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie