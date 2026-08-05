Сучасний тренд на розлучення: чому пари все частіше ставлять крапку у стосунках

Сучасний тренд на розлучення / © Credits

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Одна з найпомітніших хвиль розлучень припадає саме на подружжя, яке прожило разом 15–20 років і для багатьох це стає несподіванкою. Зовні все має майже ідеальний вигляд: спільні діти, власний дім, налагоджений побут, бізнес або робота, друзі, сімейні свята та фотографії з відпусток. Такі пари часто називають прикладом для наслідування. Тому, коли вони оголошують про розлучення, оточення щиро дивується «Як так? У вас же все було добре!».

Проте, як пояснює психологиня Людмила Чернова, саме у цьому й полягає парадокс. Нерідко нічого драматичного не сталося, не було великої зради, скандалів або гучних конфліктів, просто люди поступово перестали бути близькими.

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Вони жили поруч, але вже не були парою

Багато сімей із роками перетворюються на бездоганно організовану команду. Один забезпечує родину, інший відповідає за побут, разом виховують дітей, планують бюджет, розв’язують щоденні питання. Все працює бездоганно. Проте є одна проблема: функції залишаються, а стосунки — ні.

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Поки життя наповнене спільними завданнями, часу задуматися про власні почуття майже не залишається. День за днем люди виконують обов’язки та відкладають себе «на потім», тож одного дня це «потім» нарешті настає.

Діти дорослішають, кар’єра стабілізується, побут уже не потребує стільки сил і тоді подружжя вперше за довгий час залишається наодинці одне з одним. Саме тоді виникають питання, яких роками ніхто не наважувався поставити, на кшталт, «Чи добре нам разом?», «Чи досі ми хочемо бути поруч?», «Що нас об’єднує, окрім звички та спільного розкладу?» і іноді відповіді виявляються болючими.

Емоційна порожнеча, накопичена роками

Людмила Чернова наголошує, річ не у тім, що сьогодні, що люди стали легковажніше ставитися до шлюбу. Розлучення існували завжди, змінилося інше — люди дедалі менше готові миритися з внутрішньою самотністю, навіть якщо зовні все має стабільний вигляд.

Стабільність сама по собі ще не означає щастя. Можна роками жити без сварок, мати спільний бюджет і плани, але водночас не відчувати емоційної близькості. І саме ця тиха порожнеча часто виявляється значно небезпечнішою за будь-який конфлікт, адже відсутність проблем — ще не присутність любові.

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Тренд на розлучення чи тренд бути щасливими

Суспільство часто говорить про нібито «моду на розлучення». Проте психологиня пропонує подивитися на ситуацію інакше. На її думку, сучасний тренд — це не бажання руйнувати сім’ї, а прагнення жити повноцінним життям і відчувати себе щасливою людиною.

Все більше людей ставлять собі питання, яке раніше здавалося майже забороненим, а саме, «Чи справді я щасливий у цих стосунках?» і відповідь дедалі рідше залежить від думки оточення. Бо чужі слова про те, що «у вас прекрасна сім’я», не здатні заповнити внутрішню порожнечу людини, яка давно втратила відчуття близькості.

Не поспішати йти

Водночас Людмила Чернова підкреслює, що її слова — зовсім не заклик до розлучення, навпаки, це заклик перестати сприймати стосунки як щось гарантоване. Любов не зникає за один день. Частіше вона просто поступово відходить на другий план серед робочих зустрічей, дитячих гуртків, закупівель, рахунків і нескінченних списків справ.

Саме тому над близькістю потрібно працювати так само як ми працюємо над кар’єрою чи сімейним бюджетом, а саме, знаходити час на розмови, спільні враження, побачення, підтримку та щирий інтерес одне до одного. Бо якщо у вашому шлюбі ще зберігся хоча б легкий аромат любові, його можна перетворити на справжній вогонь.

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