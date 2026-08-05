Пірс Броснан із дружиною / © Associated Press

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62-річна Кілі Шей Сміт — дружина 73-річного актора Пірса Броснана — опублікувала у своєму Instagram серію архівних фото на честь 25-ї річниці їхнього весілля, яке відбулося 4 серпня 2001 року.

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«З 25-ю річницею весілля, коханий! Яке ж це неймовірне життя з тобою! З нетерпінням чекаю на наступні 25 років поруч із тобою!» — написала Кілі під публікацією.

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Зазначимо, що Пірс і Кілі познайомилися у 1994 році в Мексиці, де жінка працювала тележурналісткою і мала брати інтерв’ю в іншого актора, але зрештою познайомилася з Броснаном. На той момент він важко переживав втрату своєї першої дружини Кассандри Гарріс, яка померла від раку в 1991 році.

Пара прожила разом сім років, перш ніж офіційно укласти шлюб. Їхнє пишне весілля відбулося у 2001 році в старовинному абатстві в Ірландії. У подружжя двоє спільних синів — Ділан (1997 року народження) та Періс (2001 року народження).

Нагадаємо, що раніше донька Стіва Джобса опублікувала нові фото зі свого таємного весілляна честь першої річниці.

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