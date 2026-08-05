Пожежа на території головного інституту «Роскосмосу». / © соцмережі

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У Підмосков’ї сталася пожежа на території головного наукового центру «Роскосмосу», який розробляє технології для російських балістичних ракет.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

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Повідомляється, що у місті Корольов Московської області сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування. Наразі офіційні причини займання не називаються.

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Зазначаєтьс, що АТ «ЦНДІмаш» є ключовим науково-дослідним інститутом російської космічної галузі та виступає головним науковим центром державного підприємства «Роскосмос».

Пожежа на території головного інституту «Роскосмосу». / © соцмережі

Розробки цього інституту активно використовуються під час створення балістичних ракет, систем навігації, супутникової розвідки та інших технологій, що мають пряме військове застосування.

Пожежа на території головного інституту «Роскосмосу». / © соцмережі

Нагадаємо, масштабні удари українських дронів по нафтопереробних заводах та кардинальна зміна стратегії США запустили незворотний процес. Сьогодні Росія стала найслабшою за всі роки після розпаду СРСР, стрімко втрачаючи економіку та вплив у світі.

Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки в ніч проти 5 серпня було знищено склад запасних частин і супутніх товарів компанії «Тойота-Україна».

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