Росія за лічені місяці може розпочати війну проти України з космосу: чого чекати великим містам

Росіяни нарощують в космосі присутність своїх супутників для корегування ударів по Україні / © ТСН

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Війна Росії проти України незабаром може вийти на новий рівень — російські супутники угруповання «Рассвет», які називають певним аналогом Starlink, зараз вже допомагають противнику керувати ударними та розвідувальними дронами для здійснення більш точних атак по Україні.

У найближчі місяці Росія має наміри збільшити кількість таких супутників, що може призвести до більш руйнівних наслідків — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній радник голови Державного космічного агентства України, експерт, який в недалекому минулому відповідав у космічному відомстві за напрямок аналізу та прогнозування космічної діяльності Андрій Колесник.

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«Підтримка бойових дій з космосу, підтримка агресії проти України — вона стосується не тільки зв’язку. Може йтись і про забезпечення навігації — у РФ є відповідна система. Це окрема від «Рассвету» система. Якщо вона вийде з ладу, то у росіян є для такого випадку угода з Китаєм щодо використання китайської глобальної навігаційної системи», — наводить приклад Андрій Колесник.

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Щодо системи супутників «Рассвет» він каже наступне: «Від самого початку, коли ця система розроблялася на комерційній основі, передбачалося, що вона буде надавати швидкісний інтернет зокрема для мобільних точок прийому, які перебувають в русі. На мою думку, за певний час роботу цієї системи перенаправили для задовільнення потреб силових структур. Росіяни після зупинки роботи системи Starlink на своїй території відчули потребу у системі, яка здатна передавати зокрема і відеоінформацію».

Він зауважує, що росіяни прийшли до цього нововведення не одразу, а послідовно запускаючи супутники.

«Перша партія супутників дісталася (на необхідні позиції — Ред.), інші можуть бути «підтягнуті». Друга партія тільки зараз була виведена на орбіту. Вважається, що загалом зараз запущений 31 супутник, відпрацьовуються технологічні моменти. Росіяни хотіли запускати такі супутники щомісяця, але мабуть побачили багато технічних проблем», — каже експерт.

Та продовжує: «Чи будуть в Росії більш частіше запускати такі супутники — побачимо. Для того, щоб покрити повністю територію України та стабільно надавати зв’язок для мобільних засобів пересування, для мобільних засобів повітряного та морського ураження — росіянам потрібно мати більше 100 супутників. Якщо щомісяця будуть закидувати по 16 супутників, то реально необхідна росіянам кількість цих апаратів досягне необхідного показника приблизно наприкінці лютого — на початку березня-2027. Це моя оцінка. Якщо росіянам це вдасться, то вони отримають можливість керувати своїми засобами ураження в реальному часі — повітряними та морськими, отримають можливість бачити, що відбувається, можуть обирати точку. Це може стати дуже великою бідою для нас».

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При цьому він підкреслює, що, наприклад, термінали системи Starlink легкі та компактні.

«А термінали цієї російської системи — «тарілки» достатньо великого розміру, які неможливо компактно розмістити, наприклад, на дронах. Хоча на морських дронах можливо, на повітряних — ні. Вони, ці термінали дуже важкі та об’ємні. Але ми не маємо недооцінювати ворога, який розвиває цей напрямок. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни запустили крім трьох десятків цих супутників більше 60 інших. 20 з 60 — вже цього року. Ці апарати виконують декілька функцій, зокрема і розвідувальну», — каже експерт.

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За словами Андрія Колесніка, зараз в Росії будується космодром на Забайкальї.

«Будується третя черга і не все росіяни звідти можуть запускати. Залишається військовий космодром «Плесецьк» в Архангельській області. Відстань від кордонів України — 1300-1500 км. Наші дрони долають такі відстані. Там є дві цілі — монтажно-випробувальні комплекси, куди привозять окремі частини ракет і збирають їх там. Окремо привозять супутники. Збирають у спорудах з дуже захищеним бетонним перекриттям. Уразити це можуть наші ракети, які, думаю, будуть туди долетати. Це перший варіант. Другий — бити на старті, коли ракета вивозиться з монтажно-випробувального комплексу. Стартовий майданчик відкритий. Коли ракета заправляється паливом, то можно уразити навіть дроном. Частина палива — це рідкий кисень, тому вибух може знищити не тільки ракету та супутники, але й сам стартовий майданчик. Для його поновлення знадобиться не менше 2-3 років», — каже Андрій Колеснік.

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