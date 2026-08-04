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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіака, які не переносять кімнатні квіти

Кімнатні рослини — залежно від пріоритетів, яких ми дотримуємося, — відіграють у нашому помешканні різну роль.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Для одних квіти в горщиках — це живі істоти, з якими можна спілкуватися, для інших — вдалі акценти в інтер’єрі, але є й ті, хто не хоче бачити їх у своєму домі.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не переносять кімнатні квіти.

Лев

Леви, так би мовити, у пориві захоплення озелененням можуть завести собі якусь кімнатну рослину, але її доля, найімовірніше, виявиться незавидною. Навряд чи нещасна квітка витримає конкуренцію з господарем будинку: вона просто непомітно зів’яне, а потім — якщо ніхто її не врятує — плавно перекочує на смітник.

Стрілець

Стрільці настільки недбалі, що довіряти їм живі істоти — хай навіть у вигляді кімнатних квітів — небажано. Вони забуватимуть їх поливати, не зможуть пересадити, не врахують режиму світла й тіні, який необхідно підбирати індивідуально — не дивно, що в результаті рослини довго не проживуть.

Овен

Овни, поставивши на підвіконня нову кімнатну квітку, одразу ж про неї забудуть — у них занадто багато інших, на їхню думку, набагато важливіших справ. А коли представники цього знака згадають про свого зеленого улюбленця, як правило, виявиться, що їхня турбота йому вже не потрібна — він благополучно перейшов у інший світ.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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