Астрологиня назвала знаки зодіака, які не переносять кімнатні квіти

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Для одних квіти в горщиках — це живі істоти, з якими можна спілкуватися, для інших — вдалі акценти в інтер’єрі, але є й ті, хто не хоче бачити їх у своєму домі.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодіаку, які не переносять кімнатні квіти.

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Лев

Леви, так би мовити, у пориві захоплення озелененням можуть завести собі якусь кімнатну рослину, але її доля, найімовірніше, виявиться незавидною. Навряд чи нещасна квітка витримає конкуренцію з господарем будинку: вона просто непомітно зів’яне, а потім — якщо ніхто її не врятує — плавно перекочує на смітник.

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Стрілець

Стрільці настільки недбалі, що довіряти їм живі істоти — хай навіть у вигляді кімнатних квітів — небажано. Вони забуватимуть їх поливати, не зможуть пересадити, не врахують режиму світла й тіні, який необхідно підбирати індивідуально — не дивно, що в результаті рослини довго не проживуть.

Овен

Овни, поставивши на підвіконня нову кімнатну квітку, одразу ж про неї забудуть — у них занадто багато інших, на їхню думку, набагато важливіших справ. А коли представники цього знака згадають про свого зеленого улюбленця, як правило, виявиться, що їхня турбота йому вже не потрібна — він благополучно перейшов у інший світ.

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