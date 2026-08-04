Три знаки Зодіаку, яким сьогодні спадуть на думку геніальні ідеї

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Можна навчатися новому, накопичувати інформацію та ділитися своїми знаннями й досвідом з тими, хто цього потребує. Ідеї, які спадуть на думку в цей час, виявляться справді геніальними, тому не варто зволікати з їх втіленням у життя.

Сьогодні, 4 серпня, представники всіх знаків Зодіаку відчують посилення розумових здібностей, але трьом із них можуть спасти на думку справді геніальні ідеї.

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Лев

Леви, які, незважаючи на давнє прагнення змінити сферу діяльності, досі не змогли зрозуміти, чим саме їм слід займатися, сьогодні зрозуміють, у якому напрямку їм необхідно рухатися, щоб досягти своєї мети — як моральної та професійної, так і матеріальної.

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Скорпіон

Скорпіонам, які не знають, як завершити важливий проєкт, над яким вони працюють вже тривалий час, саме в цьому сенсі вдасться знайти геніальну ідею. До них прийде розуміння, що і як потрібно зробити, щоб поставити яскраву крапку в цій справі.

Риби

Риби — переважно ті, хто займається творчістю, — останнім часом відчувають кризу жанру. Сьогодні бажання представників цього знака збігатимуться з їхніми можливостями: вони чітко побачать, у якому напрямку рухатися, причому ідея буде не тільки цікавою, а й фінансово вигідною.

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