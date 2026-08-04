Умєров назвав три головні пріоритети після призначення очільником СЗР

Рустем Умєров / © Володимир Зеленський

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Новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров після свого призначення окреслив ключові завдання на новій посаді.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

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Після призначення указом президента України на посаду голови Служби зовнішньої розвідки України Умєров подякував Володимиру Зеленському за довіру та заявив, що СЗР має всі можливості стати ще ефективнішим інструментом захисту національних інтересів держави.

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Серед головних напрямів своєї роботи він визначив розвиток міжнародної співпраці, реалізацію стратегічних ініціатив президента та подальше посилення спроможностей української зовнішньої розвідки.

За словами нового керівника СЗР, одним із ключових завдань залишатиметься зміцнення міжнародних зв’язків України у сфері безпеки та оборони.

«За останні роки нам вдалося вибудувати масштабні міжнародні зв’язки зі Сполученими Штатами, Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та Затоки, Туреччиною, державами Південного Кавказу й іншими партнерами. Це міцна основа для подальшого розвитку безпекової, розвідувальної та оборонної співпраці», — йдеться в його повідомленні.

Окремо Умєров наголосив, що Служба зовнішньої розвідки братиме участь у реалізації стратегічних ініціатив президента України.

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«Окремим напрямом залишатиметься реалізація стратегічних ініціатив Президента України — Drone Deal, антибалістичної програми Freya та інших міжнародних проєктів, спрямованих на посилення оборонних і безпекових спроможностей України та наших партнерів», — зазначив він.

Також новий очільник СЗР заявив, що його одним із головних завдань стане зміцнення потенціалу української розвідки та забезпечення її всім необхідним для ефективної роботи.

«Команда Служби зовнішньої розвідки України заслуговує на ще більші можливості для реалізації свого потенціалу. Моє завдання — посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України.

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Ми раніше інформували, що новим секретарем РНБО стане колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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