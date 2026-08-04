Росія вдарила КАБами по Сумах: є загибла та постраждалі

РФ атакувала Сумщину / © unsplash.com

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У ніч проти 4 серпня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

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За його словами, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста керованими авіабомбами.

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У Ковпаківському районі Сум зафіксували влучання на трьох локаціях. Під удар потрапили приватний сектор та об’єкти інфраструктури.

«На жаль, на цю мить відомо про одну загиблу людину. Також є постраждалі», — повідомив Григоров.

Наразі триває уточнення інформації щодо наслідків російської атаки.

Раніше повідомлялося, що ситуація із АЗС у Сумській області залишається критичною через постійні атаки РФ.

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Ми раніше інформували, що російські безпілотники атакували людей у Сумській, Тростянецькій та Ворожбянській громадах.

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