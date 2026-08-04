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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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Росія вдарила КАБами по Сумах: є загибла та постраждалі

Пошкоджень зазнали приватна забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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РФ атакувала Сумщину

РФ атакувала Сумщину / © unsplash.com

У ніч проти 4 серпня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста керованими авіабомбами.

У Ковпаківському районі Сум зафіксували влучання на трьох локаціях. Під удар потрапили приватний сектор та об’єкти інфраструктури.

«На жаль, на цю мить відомо про одну загиблу людину. Також є постраждалі», — повідомив Григоров.

Наразі триває уточнення інформації щодо наслідків російської атаки.

Раніше повідомлялося, що ситуація із АЗС у Сумській області залишається критичною через постійні атаки РФ.

Ми раніше інформували, що російські безпілотники атакували людей у Сумській, Тростянецькій та Ворожбянській громадах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
9
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