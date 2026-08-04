- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила КАБами по Сумах: є загибла та постраждалі
Пошкоджень зазнали приватна забудова та об’єкти цивільної інфраструктури.
У ніч проти 4 серпня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Сумах. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалі.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.
За його словами, російські війська атакували цивільну інфраструктуру міста керованими авіабомбами.
У Ковпаківському районі Сум зафіксували влучання на трьох локаціях. Під удар потрапили приватний сектор та об’єкти інфраструктури.
«На жаль, на цю мить відомо про одну загиблу людину. Також є постраждалі», — повідомив Григоров.
Наразі триває уточнення інформації щодо наслідків російської атаки.
Раніше повідомлялося, що ситуація із АЗС у Сумській області залишається критичною через постійні атаки РФ.
Ми раніше інформували, що російські безпілотники атакували людей у Сумській, Тростянецькій та Ворожбянській громадах.