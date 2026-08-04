Уряд перегляне бюджет через додаткові потреби Сил оборони

Сергій Корецький / © Getty Images

Реклама

Кабінет Міністрів має намір переглянути державний бюджет на 2026 рік та оновити фінансовий план на 2027-й.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Реклама

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що базову потребу України у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік уже забезпечено. Водночас після консультацій із керівництвом сектору безпеки та оборони стало зрозуміло, що військовим потрібні додаткові ресурси.

Реклама

«Базову потребу у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік забезпечено. Але ми зустрічалися з виконувачем обов’язків міністра оборони паном Хмарою, зустрічалися з міністром внутрішніх справ, з широким представленням Сил оборони — є додаткова потреба, яка викликана реаліями на полі бою, окремим особливим рішенням Ставки, і це потребує додаткового фінансування», — сказав Корецький.

Прем’єр додав, що саме через це уряд найближчим часом переглядатиме бюджетні показники.

«Тому зараз будемо актуалізувати бюджет до кінця 26-го року і план на 27-й», — зазначив він під час наради з послами у Києві.

За словами глави уряду, для залучення необхідного додаткового фінансування Україні знадобиться підтримка дипломатичного корпусу та міжнародних партнерів.

Реклама

Окремо прем’єр наголосив на важливості використання заморожених суверенних активів Росії для фінансування оборони та післявоєнного відновлення України.

Раніше повідомлялося, що росіяни майже половину держбюджету спрямовують на агресію проти України.

Ми раніше інформували, що уряд розробив фінансову стратегію, яка враховує варіанти завершення або продовження війни.

Новини партнерів