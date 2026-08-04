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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
167
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1 хв

Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 4 серпня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня та півночі.

  • Ударні БпЛА на сході Миколаївщини курсом на захід.

  • Ударні БпЛА на Миколаїв зі сходу.

  • БпЛА на Вилкове з Чорного моря.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські війська дедалі частіше застосовують реактивні дрони для атак на південь України, однак у ВМС наголошують, що такі цілі можна збивати.

Ми раніше інформували, що українські прикордонники встановили рекорд на Чернігівщині, збивши ворожий розвідувальний безпілотник на висоті майже сім кілометрів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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