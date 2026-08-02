У великому обласному центрі ворожий дрон влучив у будинок

Рятувальники / © ДСНС

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У ніч проти 2 серпня 2026 року Харків зазнав атаки з боку ворожого безпілотника.

Про наслідки повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Влучання ворожого ударного БпЛА в дах багатоповерхового житлового будинку у Салтівському районі. Без постраждалих. На місці працюють профільні служби», — уточнив він.

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Раніше повідомлялося, що росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. В Індустріальному та Київському районах зафіксовано влучання, постраждали двоє дітей віком 8 і 13 років.

Крім того, ударний безпілотник влучив у Київському районі міста. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль, минулося без пожежі та постраждалих.

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