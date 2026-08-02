Як приготувати домашній тан на кефірі та мінеральній воді

Милі подушки у формі звіряток і так звані «помічники для засинання» все частіше з’являються в рекламі онлайн-магазинів. Вони обіцяють зробити сон немовляти комфортнішим і безпечнішим, але фахівці б’ють на сполох, адже такі вироби можуть призвести до задухи, перегріву та смерті дитини.