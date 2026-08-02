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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати домашній тан на кефірі та мінеральній воді

Це традиційний кисломолочний напій, який подарує вам легкість і свіжість у спекотний літній день.

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
35 ккал
Коментарі
Тан

Тан / © Credits

Ідеально підійде для приготування окрошки, а також для маринування шашлику.

Інгредієнти

кефір
500 мл
мінеральна вода з високим вмістом газу
500 мл
сіль
0,5 ч.л.
свіжа зелень (кріп, кінза, базилік)

  1. Кефір і воду охолодіть у холодильнику.

  2. Зелень промийте та подрібніть.

  3. Кефір налийте в глибоку ємність, додайте мінеральну воду, сіль і збийте міксером до утворення пишної піни.

  4. Додайте зелень, перемішайте та розлийте по склянках.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

  • За бажанням можна збити все разом: кефір, мінеральну воду та зелень.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
50
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