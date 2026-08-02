- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
Як приготувати домашній тан на кефірі та мінеральній воді
Це традиційний кисломолочний напій, який подарує вам легкість і свіжість у спекотний літній день.
Ідеально підійде для приготування окрошки, а також для маринування шашлику.
Інгредієнти
- кефір
- 500 мл
- мінеральна вода з високим вмістом газу
- 500 мл
- сіль
- 0,5 ч.л.
- свіжа зелень (кріп, кінза, базилік)
-
Кефір і воду охолодіть у холодильнику.
Зелень промийте та подрібніть.
Кефір налийте в глибоку ємність, додайте мінеральну воду, сіль і збийте міксером до утворення пишної піни.
Додайте зелень, перемішайте та розлийте по склянках.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.
За бажанням можна збити все разом: кефір, мінеральну воду та зелень.
Коментарі
Сортувати: