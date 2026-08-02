Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не люблять відпочивати на природі

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Неважливо, який об’єкт ми водночас обираємо — море, гори, ліс чи ланцюг озер, головне — спокій і свіже повітря, ось тільки далеко не всіх тішить перспектива такого відпочинку.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не люблять відпочивати на природі.

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Рак

Раки надто люблять свій дім, щоб обміняти його на чуже — хай навіть і комфортне — житло, наприклад, номер у готелі чи пансіонаті. А вже про те, щоб годувати комарів у лісі, в той час як у їхньому будинку чи квартирі немає нічого, крім зручностей, які представники наполегливо — рік за роком — створюють самі, і йтися не може.

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Терези

Терези не дуже розуміють сенс відпочинку десь за містом, де немає жодних розваг та задоволень — ані концертів, ані театрів, ані виставок, ані фуд-кортів. Ну, а прекрасні пейзажі, від яких інші божеволіють, можна побачити на полотнах знаменитих майстрів — до того ж там немає ані спеки, ані холоду, ані настирливих комах.

Близнята

Для Близнят найкращий відпочинок — це шопінг, тому під час відпустки вони прагнуть потрапити до великого міста, де можна отримати задоволення від закупів, які дуже скоро поповнять їхній обширний гардероб. Жоден — навіть найрозкішніший — тропічний пляж, на їхню думку, не може зрівнятися з відчуттями, які вони водночас переживають.

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