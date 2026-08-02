Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят отдыхать на природе

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Неважно, какой объект мы при этом выбираем — море, горы, лес или каскад озер, главное — покой и свежий воздух, вот только далеко не всех радует вероятность такого времяпрепровождения.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят отдыхать на природе.

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Рак

Раки слишком любят свой дом, чтобы менять его на чужое — пусть даже и комфортное — жилье, например, номер в гостинице или пансионате. А уж о том, чтобы кормить комаров в лесу, в то время, как в их доме или квартире нет ничего, кроме удобств, которые представители упорно — год за годоом — создают сами.

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Весы

Весы плохо понимают смысл отдыха где-то за городом, где нет никаких удовольствий и развлечений — ни концертов, ни театров, ни выставок, ни фуд-кортов. Ну, а прекрасные пейзажи, от которых сходят с ума другие, можно увидеть на полотнах знаменитых мастеров — к тому же, там нет и жары, ни холода, ни назойливых насекомых.

Близнецы

Для Близнецов лучший отдых — шопинг, поэтому во время отпуска они стремятся попасть в крупный город, где можно получить удовольствие от покупок, которые очень скоро пополнят их объемный гардероб. Никакой — даже самый роскошный — тропический пляж в их понимании не может сравниться с ощущениями, которые они при этом испытывают.

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