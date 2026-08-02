- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 210
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят отдыхать на природе
Лето — время отпусков, когда все стремятся уехать из шумных и пыльных городов поближе к природе.
Неважно, какой объект мы при этом выбираем — море, горы, лес или каскад озер, главное — покой и свежий воздух, вот только далеко не всех радует вероятность такого времяпрепровождения.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят отдыхать на природе.
Рак
Раки слишком любят свой дом, чтобы менять его на чужое — пусть даже и комфортное — жилье, например, номер в гостинице или пансионате. А уж о том, чтобы кормить комаров в лесу, в то время, как в их доме или квартире нет ничего, кроме удобств, которые представители упорно — год за годоом — создают сами.
Весы
Весы плохо понимают смысл отдыха где-то за городом, где нет никаких удовольствий и развлечений — ни концертов, ни театров, ни выставок, ни фуд-кортов. Ну, а прекрасные пейзажи, от которых сходят с ума другие, можно увидеть на полотнах знаменитых мастеров — к тому же, там нет и жары, ни холода, ни назойливых насекомых.
Близнецы
Для Близнецов лучший отдых — шопинг, поэтому во время отпуска они стремятся попасть в крупный город, где можно получить удовольствие от покупок, которые очень скоро пополнят их объемный гардероб. Никакой — даже самый роскошный — тропический пляж в их понимании не может сравниться с ощущениями, которые они при этом испытывают.
Читайте также:
Первая декада августа 2026 года: астролог рассказала, почему это опасный период для Украины
Кармическая петля второй половины 2026 года: что нас ждет с 23 июля
Солнце во Льве с 22 июля до 23 августа 2026 года: что нас ждет в это время