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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
210
Время на прочтение
2 мин

Астролог назвал знаки Зодиака, которые не любят отдыхать на природе

Лето — время отпусков, когда все стремятся уехать из шумных и пыльных городов поближе к природе.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Неважно, какой объект мы при этом выбираем — море, горы, лес или каскад озер, главное — покой и свежий воздух, вот только далеко не всех радует вероятность такого времяпрепровождения.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые не любят отдыхать на природе.

Рак

Раки слишком любят свой дом, чтобы менять его на чужое — пусть даже и комфортное — жилье, например, номер в гостинице или пансионате. А уж о том, чтобы кормить комаров в лесу, в то время, как в их доме или квартире нет ничего, кроме удобств, которые представители упорно — год за годоом — создают сами.

Весы

Весы плохо понимают смысл отдыха где-то за городом, где нет никаких удовольствий и развлечений — ни концертов, ни театров, ни выставок, ни фуд-кортов. Ну, а прекрасные пейзажи, от которых сходят с ума другие, можно увидеть на полотнах знаменитых мастеров — к тому же, там нет и жары, ни холода, ни назойливых насекомых.

Близнецы

Для Близнецов лучший отдых — шопинг, поэтому во время отпуска они стремятся попасть в крупный город, где можно получить удовольствие от покупок, которые очень скоро пополнят их объемный гардероб. Никакой — даже самый роскошный — тропический пляж в их понимании не может сравниться с ощущениями, которые они при этом испытывают.

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Дата публикации
Количество просмотров
210
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