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Три знака Зодиака, которым сегодня очень важно поверить в себя
День идеально подходит для начала новых — сложных и перспективных — дел, но для этого необходимо верить в себя и цель, которую мы перед собой поставили.
Тем из нас, чья самооценка занижена, необходимо над ней поработать.
Сегодня, 2 августа, верить в себя необходимо предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них очень важно поработать над своей самооценки.
Близнецы
Близнецы редко страдают от неуверенности в себе, но, тем не менее, такое все-таки случается. Важно научиться быстро и эффективно приводить себя в хорошую моральную форму: можно, например, вспомнить о былых достижениях: бездарный человек смог бы совершить столько «подвигов».
Дева
Дева может разочароваться в себе и своих силах из-за неудач, которые преследуют представителей знака в последнее время. Пришло время забыть о неприятностях — вполне возможно, что именно с этого дня в жизни начнется светлая полоса, а вместе с ней вернется и высокая самооценка.
Козерог
Козероги, которые на первое место ставят не уверенность в себе, а трудолюбие, на этот раз будет нуждаться в хорошем о себе мнении, иначе они могут пасть духом и опустить руки. Чтобы этого не произошло, достаточно немного отдохнуть — скорее всего, они просто устали.
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