ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
725
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня очень важно поверить в себя

День идеально подходит для начала новых — сложных и перспективных — дел, но для этого необходимо верить в себя и цель, которую мы перед собой поставили.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Тем из нас, чья самооценка занижена, необходимо над ней поработать.

Сегодня, 2 августа, верить в себя необходимо предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них очень важно поработать над своей самооценки.

Близнецы

Близнецы редко страдают от неуверенности в себе, но, тем не менее, такое все-таки случается. Важно научиться быстро и эффективно приводить себя в хорошую моральную форму: можно, например, вспомнить о былых достижениях: бездарный человек смог бы совершить столько «подвигов».

Дева

Дева может разочароваться в себе и своих силах из-за неудач, которые преследуют представителей знака в последнее время. Пришло время забыть о неприятностях — вполне возможно, что именно с этого дня в жизни начнется светлая полоса, а вместе с ней вернется и высокая самооценка.

Козерог

Козероги, которые на первое место ставят не уверенность в себе, а трудолюбие, на этот раз будет нуждаться в хорошем о себе мнении, иначе они могут пасть духом и опустить руки. Чтобы этого не произошло, достаточно немного отдохнуть — скорее всего, они просто устали.

Читайте также:

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
725
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie