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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Харьков атаковали ударные дроны: пострадали двое детей

Российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В Индустриальном и Киевском районах зафиксировано попадание, пострадали двое детей 8 и 13 лет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © tsn.ua

В ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали двое детей в возрасте 8 и 13 лет.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

По его словам, в Индустриальном районе города предварительно зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БПЛА. Последствия атаки уточняются.

На данный момент известно о двух пострадавших детях — 8 и 13 лет. Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс.

Кроме того, беспилотник типа Молния попал в Киевском районе Харькова. В результате одного из ударов поврежден автомобиль. Пожар не возник, информации о других пострадавших нет.

Данные о всех последствиях российской атаки уточняются.

Напомним, в субботу, 1 августа, утром российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области . Под прицелом вражеских беспилотников оказались складские помещения в Броварах. В результате вражеского попадания один человек погиб. Еще трое получили ранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
63
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