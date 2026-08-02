Харьков атаковали ударные дроны: пострадали двое детей

Дрон / © tsn.ua

Реклама

В ночь на 2 августа российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела пострадали двое детей в возрасте 8 и 13 лет.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов .

Реклама

По его словам, в Индустриальном районе города предварительно зафиксировано несколько попаданий вражеских ударных БПЛА. Последствия атаки уточняются.

Реклама

На данный момент известно о двух пострадавших детях — 8 и 13 лет. Медики диагностировали у них острую реакцию на стресс.

Кроме того, беспилотник типа Молния попал в Киевском районе Харькова. В результате одного из ударов поврежден автомобиль. Пожар не возник, информации о других пострадавших нет.

Данные о всех последствиях российской атаки уточняются.

Напомним, в субботу, 1 августа, утром российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области . Под прицелом вражеских беспилотников оказались складские помещения в Броварах. В результате вражеского попадания один человек погиб. Еще трое получили ранения.

Реклама

Новости партнеров