Астрологический прогноз на 2 августа

Орел / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых – даже рискованных– дел, главное – отбросить сомнения и двигаться вперед.

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Символ дня: Орел.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

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За какую часть тела отвечает: спина, лопатки.

Болезни дня: день чреват травмами –особенно важно беречь позвоночник также нежелательно перегружать зрение

Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.

Стрижка дня: от стрижки – если есть такая возможность – лучше отказаться: она может негативно отразиться на настроении.

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Дачные работы дня: хорошее время для сбора урожая корнеплодов. От усиленного полива растений желательно отказаться – это может стать причиной загнивания корней

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, в которых используется магическая сила полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать.

Табу дня: нельзя забираться на большую высоту.

Цитата дня: «Только на собственном опыте мы учимся тому, что жизнь –это не теория, а практика» (Иоганн Вольфганг Гете).

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