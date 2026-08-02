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Астрологический прогноз на 2 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала любых – даже рискованных– дел, главное – отбросить сомнения и двигаться вперед.
Символ дня: Орел.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: спина, лопатки.
Болезни дня: день чреват травмами –особенно важно беречь позвоночник также нежелательно перегружать зрение
Питание дня: можно голодать, поститься и садиться на диету.
Стрижка дня: от стрижки – если есть такая возможность – лучше отказаться: она может негативно отразиться на настроении.
Дачные работы дня: хорошее время для сбора урожая корнеплодов. От усиленного полива растений желательно отказаться – это может стать причиной загнивания корней
Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, в которых используется магическая сила полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому нельзя их игнорировать.
Табу дня: нельзя забираться на большую высоту.
Цитата дня: «Только на собственном опыте мы учимся тому, что жизнь –это не теория, а практика» (Иоганн Вольфганг Гете).
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