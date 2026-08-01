Коррекция груди у мужчин: как избавиться от лишнего объема

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Гинекомастия, или увеличение грудных желез у мужчин, зачастую не поддается коррекции с помощью диет или тренировок. О том, какие современные операции помогут удалить избыточные ткани и вернуть мужской груди естественный контур, рассказывает основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

Масштабное исследование

Авторитетное медицинское издание The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismопубликовало результаты масштабного исследования, которое проводилось в Дании на протяжении почти 20 лет.

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Оказалось, что с 1998 по 2017 год число случаев диагностирования гинекомастии у мужчин возросло. В группе подростков и молодежи (до 20 лет) — количество случаев выросло в 5 раз, а среди мужчин в возрасте от 20 до 80 лет — в 10 раз. Учёные связывают это с двумя факторами: глобальным ожирением и попаданием в организм мужчин микроскопических веществ из окружающей среды и бытовой химии, которые по своей структуре схожи с женскими гормонами.

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Действительно, на консультациях стало больше мужчин с диагнозом гинекомастия. Врач убежден, что виноваты в этом хронические стрессы, проблемы с весом, генетика и различные заболевания, которые влияют на гормональный фон. Когда женский гормон эстроген начинает преобладать над тестостероном, в мужском организме запускается процесс разрастания железистой ткани. Эта проблема сугубо эстетическая и годами подрывает мужскую самооценку. Но прежде чем обращаться к пластическому хирургу, необходимо выявить причину гинекомастии. Это может сделать эндокринолог, который проанализирует гормональный фон и выявит возможные отклонения. В большинстве случаев избавиться от проблемы можно с помощью специальных препаратов, диеты и занятий спортом. В сложных случаях поможет пластическая операция.

Обратите внимание!

Главный признак, на который мужчинам следует обратить внимание, — появление плотного упругого узелка под соском. Он часто давит или болит при прикосновении. Если уплотнение не исчезает в течение нескольких месяцев или если железы растут асимметрично — стоит проконсультироваться со специалистом. Мужчины часто паникуют, когда замечают уплотнение в области груди, поскольку считают, что это онкология. Однако статистика успокаивает: гинекомастия является причиной примерно 80% всех случаев увеличения мужской груди, тогда как рак груди у мужчин — крайне редкая патология.

По данным Всемирной организации здравоохранения, она составляет менее 1% от всех диагностированных опухолей молочной железы в мире.

Точная диагностика

В пластической хирургии гинекомастию подразделяют на три вида:

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Истинная гинекомастия, при которой увеличиваются только молочные железы.

Псевдогинекомастия — когда происходит увеличение жировой ткани.

Смешанная гинекомастия — одновременно увеличивается объем молочной железы и жировой ткани.

Точная диагностика в данном случае имеет чрезвычайно важное значение, ведь именно от её результатов будет зависеть метод хирургического вмешательства, который выберет хирург. Чтобы понять, в чем заключается проблема — в жировой или в железистой ткани — необходимо провести УЗИ или маммографию. Они покажут, из чего состоит и в каком количестве распределена та или иная ткань. У большинства взрослых мужчин, обращающихся с этой проблемой, диагностируется смешанная форма. Чисто жировая ткань встречается реже и характерна для людей с избыточным весом. Пациенты с истинной гинекомастией — преимущественно молодые парни после подросткового периода или спортсмены, принимавшие специфические лекарственные препараты.

Три основные методики

Для хирургической коррекции гинекомастии в современной пластической хирургии используются три основные методики. Все они малотравматичны, поэтому пациент может быстро восстановиться и вернуться к привычному образу жизни уже через несколько дней после операции.

Липосакция молочной железы

Применяется в случае, если у пациента диагностирована псевдогинекомастия (увеличение груди исключительно за счет жировой ткани). Хирург делает несколько крошечных проколов под мышкой или в естественной складке под грудью. Туда вводится канюля — полая трубка, с помощью которой жир сначала разжижается ультразвуком, лазером или специальным раствором, а затем откачивается вакуумом. В результате жировые отложения исчезают, кожа подтягивается, и грудь вновь становится плоской.

Подкожная мастэктомия

Эта операция — правильный выбор при истинной гинекомастии, когда под соском сформировалась плотная железистая ткань. Хирург делает аккуратный полукруглый разрез по нижнему краю ареолы (пигментированный участок кожи вокруг соска — прим. ред.). Через этот доступ плотная железистая ткань полностью вырезается и удаляется. При этом хирург оставляет крошечный слой ткани под соском, чтобы после операции грудь не выглядела вогнутой.

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Комбинированная операция

Это самый популярный метод, поскольку у большинства пациентов наблюдается смешанная форма гинекомастии, при которой железа скрыта внутри жировой прослойки. С помощью липосакции хирург удаляет лишний подкожный жир вокруг железы, выравнивая общий рельеф груди. После этого делается небольшой разрез по краю соска, и через него удаляется железистое ядро. Комбинированная операция позволяет идеально смоделировать контур груди, одновременно устранив и объем, и уплотнение.

Все операции проводятся под общей или местной анестезией: всё зависит от сложности и объёма работы. Как правило, процедура длится от 40 минут до 1,5 часа. Поскольку риск осложнений обычно невысок (однако, как и после любого хирургического вмешательства, они возможны), уже вечером или на следующий день пациент может возвращаться домой.

Быстрая реабилитация

Восстановление после липосакции или подкожной мастэктомии проходит довольно комфортно. Выраженной боли нет, а неприятные ощущения в области операции легко снимаются обезболивающими препаратами. Главное условие быстрой реабилитации — ношение специального компрессионного жилета в течение 3–4 недель. Он помогает коже правильно адаптироваться и предотвращает появление отеков. Также не стоит пугаться временного онемения или, наоборот, чрезмерной чувствительности сосков — это нормальная реакция нервных окончаний, которая полностью проходит через несколько месяцев. В течение первого месяца действуют строгие ограничения: никаких физических нагрузок, а также запрет на посещение бани, сауны и горячих ванн. Окончательный результат операции можно будет оценить примерно через 3–6 месяцев, когда ткани полностью заживут. Что касается эстетики, хирург накладывает внутренние косметические швы по краю ареолы, и они рассасываются самостоятельно, оставляя едва заметную тонкую линию.

Врач говорит, что, как правило, мужчины приходят на первую консультацию скованными и в одежде оверсайз, а на контрольные осмотры возвращаются с расправленными плечами, в облегающих футболках и с совершенно другим, уверенным взглядом. Перечисленных операций не стоит бояться. Во-первых, это технически отработанные, предсказуемые процедуры. Во-вторых, благодаря наркозу пациент не испытывает боли во время процедуры. В-третьих, период восстановления проходит довольно легко. Избавиться от гинекомастии — значит кардинально улучшить качество своей жизни.

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