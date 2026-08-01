Нетаньяху лично заблокировал «Железный купол» для Украины — WP

Встреча Нетаньяху и Зеленского. Архивное фото / © Офис президента Украины

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Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее заблокировал передачу Украине систем Iron Dome (Железный Купол).

Об этом пишет The Washington Post.

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Отмечается, что в 2023 году покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм инициировал усилия по защите гражданского населения Украины от российских атак, поддержав передачу Украине американских батарей системы противовоздушной обороны «Железный купол». Однако он столкнулся с препятствием — Биньямином Нетаньяху.

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По данным издания, премьер-министр Израиля заблокировал эту передачу, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, которое дает Израилю право решающего слова по использованию системы — несмотря на то, что за соответствующие ракетные батареи уплатило правительство США.

«Одновременные просьбы о поддержке со стороны Вашингтона от Нетаньяху и Зеленского, посетившие Белый дом на этой неделе, поставили двух союзников США в ситуацию „игры с нулевой суммой“ за военные ресурсы», — отмечает WP.

Журналисты издания предположили, что на похоронах Грэма Зеленский и Нетаньяху, «судя по всему, обменялись резкими репликами». Но обе стороны отказались комментировать этот разговор.

В ответ на просьбу о комментарии посольство Израиля в Вашингтоне защищало сотрудничество в сфере совместного производства и решение Нетаньяху наложить вето на передачу Украине системы «Железный купол», объяснив это опасениями, что «технология может попасть в руки иранцев».

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Посольство также отметило, что «вместо железного купола» Израиль вернул США зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы их можно было передать Украине.

В то же время сенатор Ван Голлен подверг сомнению утверждение Израиля о том, что передача системы «Железный купол» Украине создала бы риск попадания этой технологии в руки Ирана, заметив, что подобные опасения не помешали США передать Украине ценные комплексы Patriot.

«Мы отправили туда всевозможные чувствительные технологии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Украине создают собственный аналог израильского «Железного купола».

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