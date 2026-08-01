Стоит ли переплачивать за дорогой SPF: эксперты дали оценку ведущим маркам

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Пока Великобритания переживает самое жаркое лето за всю историю наблюдений, рынок солнцезащитных средств стремительно растет. В некоторых регионах страны дождя не было уже более 43 дней, а власти объявили оранжевый уровень предупреждения из-за жары. Однако из-за огромного количества SPF-средств, обещающих надежную защиту от солнца, покупателям все сложнее понять, действительно ли дорогие продукты стоят своих денег.

Об этом пишет Daily Mail.

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Если солнцезащитный крем собственной марки супермаркета можно купить за £2,79–3,65, то, например, Chanel продает свой SPF за £95, а Guerlain Orchidee Imperiale – за £136.

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Стоит ли переплачивать

Медицинский директор сети клиник Cosmetics доктор Росс Перри объясняет:

«Самая распространенная ошибка — думать, что более дорогой солнцезащитный крем автоматически лучше защищает. Крем за £5, который человек щедро наносит каждые два часа, почти всегда будет эффективнее люксового крема за £100, который наносят экономно, чтобы дольше хватило.»

Эксперт по уходу за кожей доктор Гизем Сейменоглу соглашается, что цена далеко не всегда является показателем эффективности. Многие бюджетные кремы обеспечивают отличную защиту, тогда как высокая цена премиальных средств часто объясняется дорогими ингредиентами и брендом, а не лучшей защитой от ультрафиолета.

Оценка бюджетных солнцезащитных кремов

Aldi Lacura SPF 50+ (£2,99)

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Обеспечивает широкий спектр защиты (UVA и UVB), сочетает минеральные и химические UV-фильтры и содержит увлажняющие компоненты.

Минусы: доктор Сейменоглу в целом предпочитает формулы, использующие только один тип фильтров. Также она отмечает, что не стоит рассчитывать на SPF как полноценное увлажняющее средство.

Вердикт доктора Перри: «За свои деньги работает отлично. Защита отвечает британским стандартам, а разница с люксовыми кремами заключается только в более приятной текстуре».

Оценка: 5/5.

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Lidl Cien SPF 50+ (£3,65)

Использует современные химические UV-фильтры и отличное соотношение цены и качества. Минусом является наличие ароматизаторов, поэтому людям с очень чувствительной кожей лучше выбирать средства без запаха.

Оценка: 5/5.

Sainsbury's Sun Protect SPF50+ (£6,25)

Обеспечивает надежную широкую защиту UVA и UVB. По словам доктора Перри, это простая и эффективная формула, которая хорошо подходит для тела, хотя немного гуще премиальных кремов для лица.

Оценка: 4/5.

ASDA Protect Very High SPF50+ (£4)

Доктор Перри назвал его хорошим бюджетным кремом, обеспечивающим все, что нужно большинству людей.

Оценка: 4/5.

Tesco Soleil SPF50+ (£3,40)

Обладает широким спектром защиты и особенно выгоден для семей благодаря большим упаковкам.

Оценка: 4,5/5.

Morrisons Dry Mist SPF50+ (£6)

Легкий спрей быстро высыхает, однако спирт в составе может пересушивать очень сухую или чувствительную кожу.

Оценка: 3,5/5.

Лучшие недорогие бренды

CeraVe Invisible Hydrating Fluid SPF50 (£14,32)

Особенно подходит для сухой и очень чувствительной кожи, а также для людей с ослабленным кожным барьером. Содержит керамиды, помогающие восстанавливать защитный барьер кожи.

Оценка: 4,5/5.

La Roche-Posay Anthelios Invisible Fluid SPF50+ (£15,75)

Одно из наиболее оцененных солнцезащитных средств. Эксперты отмечают современные UV-фильтры, отсутствие ароматизаторов, очень хорошую защиту от UVA и пригодность для людей с пигментацией и чувствительной кожей.

Оценка: 5/5.

NIVEA Sun Protect & Moisture SPF50+ (£14)

Преимуществами является проверенная формула, хорошее увлажнение и многолетние исследования бренда. Доктор Перри называет его одним из самых лучших брендовых SPF за свои деньги.

Оценка: 5/5.

Garnier Vitamin C UV Glow SPF50+

Эксперты отмечают, что главным преимуществом является хорошая UV-защита, тогда как обещания осветления кожи не должны быть главной причиной покупки.

Оценка: 4/5.

Cetaphil Daily Defence SPF50

Минеральный солнцезащитный крем, особенно рекомендованный людям с очень реактивной кожей.

Оценка: 4,5/5.

E45 Sensitive Face SPF50

Подходит для чувствительной кожи.

Оценка: 4/5.

Soltan Protect & Moisture SPF50+ (Boots)

Доктор Перри отмечает, что линейка Soltan регулярно показывает очень высокие результаты в независимых тестах.

Оценка: 5/5.

Оправдывают ли себя дорогие SPF

UltraSun Extreme SPF50 (£51)

Очень хороший вариант для людей с солнечной аллергией или очень чувствительной кожей.

Оценка: 5/5.

Chanel Sublimage SPF50 (£95)

Эксперты отмечают, что покупатель платит, прежде всего, за бренд, роскошную текстуру и антивозрастные компоненты. В то же время защита от солнца не существенно лучше, чем у значительно более дешевых средств.

Оценка: 3/5.

La Prairie UV Protection Veil (£195)

Очень качественный уход за кожей, однако эксперты считают, что трудно оправдать такую цену только для SPF.

Оценка: 2,5/5.

Guerlain Orchidee Imperiale (£136)

Большая часть стоимости связана с люксовыми ингредиентами и брендом.

Оценка: 2,5/5.

Noble Panacea SPF50 (£312)

100% минеральный SPF с очень удачной формулой, однако его цена делает средство недоступным для большинства покупателей.

Оценка: 3,5/5.

Dior Invisible UV Fluid (£52)

Имеет легкую текстуру и удобен под макияж. В то же время, эксперты считают, что значительную часть стоимости составляет именно премиальная косметическая подача.

Оценка: 4/5.

Tulip Dew Sunscreen Serum (£99,95)

100% минеральный SPF с легкой текстурой без выраженного белого налета.

Оценка: 3,5/5.

Augustinus Bader SPF50 (£88)

Очень качественный косметический продукт. Однако эксперты отмечают, что большинство людей могут получить такой же уровень защиты от солнца, заплатив в несколько раз меньше.

Главный вывод экспертов

Все опрошенные дерматологи пришли к одинаковому выводу: более дорогой SPF не означает лучшую защиту от солнца. Гораздо важнее наносить достаточное количество крема (около 30–35 мл на все тело взрослого человека), обновлять SPF каждые два часа, а также после купания или сильного потоотделения. Многие бюджетные средства, в частности Aldi, Lidl, Tesco, Soltan, NIVEA и La Roche-Posay, обеспечивают защиту не хуже люксовых брендов, которые стоят в 10–20 раз дороже.

Как мы писали, многие ошибочно полагают, что в воде невозможно обгореть, однако ультрафиолетовые лучи проникают сквозь воду и продолжают воздействовать на кожу. Чувство прохлады лишь маскирует ожог, поэтому краснота часто появляется уже после выхода на берег. Дополнительно солнечное излучение усиливается из-за его отражения от поверхности воды, что увеличивает риск получения ожогов. Чтобы защититься, следует пользоваться водостойким солнцезащитным кремом, регулярно обновлять его и избегать длительного пребывания на солнце в часы наибольшей активности.

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