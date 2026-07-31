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Солнце готовит новый удар: к чему готовиться метеозависимым
На Солнце произошли вспышки — эксперты предупреждают о магнитной буре 1 августа.
Солнце постепенно приближается к минимуму своего цикла активности, на звезде все еще появляются пятна, и она излучает вспышки. Солнце выпустило 10 вспышек за 24 часа.
Об этом сообщает сайт SpaceWe.
Все вспышки ориентированы в сторону Земли. В результате серия соприкасающихся ударов 1 августа может повлечь за собой магнитную бурю. Ожидается, что она будет категорией G1.
Солнечные вспышки — это электромагнитное излучение, которое движется от Солнца со скоростью света и достигает Земли чуть более чем за восемь минут.
Солнечные бури являются обычной частью цикла нашего Солнца. Они возникают, когда Солнце выбрасывает мощные солнечные вспышки и корональные выбросы массы (CME) — свет, энергию и солнечную материю в космос.
По данным NASA, вспышки и солнечные извержения могут оказывать влияние на радиосвязь, электрические сети и навигационные сигналы на Земле.
Как облегчить самочувствие во время магнитной бури
Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:
пить достаточно воды
больше отдыхать
не перегружать организм физическими нагрузками
ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе
контролировать АД, если есть соответствующие заболевания
избегать стресса и полноценно высыпаться