Солнце готовит новый удар: к чему готовиться метеозависимым

На Солнце происходит всплеск активности / © Pixabay

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Солнце постепенно приближается к минимуму своего цикла активности, на звезде все еще появляются пятна, и она излучает вспышки. Солнце выпустило 10 вспышек за 24 часа.

Об этом сообщает сайт SpaceWe.

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Все вспышки ориентированы в сторону Земли. В результате серия соприкасающихся ударов 1 августа может повлечь за собой магнитную бурю. Ожидается, что она будет категорией G1.

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Солнечные вспышки — это электромагнитное излучение, которое движется от Солнца со скоростью света и достигает Земли чуть более чем за восемь минут.

Солнечные бури являются обычной частью цикла нашего Солнца. Они возникают, когда Солнце выбрасывает мощные солнечные вспышки и корональные выбросы массы (CME) — свет, энергию и солнечную материю в космос.

По данным NASA, вспышки и солнечные извержения могут оказывать влияние на радиосвязь, электрические сети и навигационные сигналы на Земле.

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:

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пить достаточно воды

больше отдыхать

не перегружать организм физическими нагрузками

ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе

контролировать АД, если есть соответствующие заболевания

избегать стресса и полноценно высыпаться

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