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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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188
Время на прочтение
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Солнце готовит новый удар: к чему готовиться метеозависимым

На Солнце произошли вспышки — эксперты предупреждают о магнитной буре 1 августа.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На Солнце происходит всплеск активности

На Солнце происходит всплеск активности / © Pixabay

Солнце постепенно приближается к минимуму своего цикла активности, на звезде все еще появляются пятна, и она излучает вспышки. Солнце выпустило 10 вспышек за 24 часа.

Об этом сообщает сайт SpaceWe.

Все вспышки ориентированы в сторону Земли. В результате серия соприкасающихся ударов 1 августа может повлечь за собой магнитную бурю. Ожидается, что она будет категорией G1.

Солнечные вспышки — это электромагнитное излучение, которое движется от Солнца со скоростью света и достигает Земли чуть более чем за восемь минут.

Солнечные бури являются обычной частью цикла нашего Солнца. Они возникают, когда Солнце выбрасывает мощные солнечные вспышки и корональные выбросы массы (CME) — свет, энергию и солнечную материю в космос.

По данным NASA, вспышки и солнечные извержения могут оказывать влияние на радиосвязь, электрические сети и навигационные сигналы на Земле.

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Во время периодов повышенной геомагнитной активности врачи советуют придерживаться простых рекомендаций:

  • пить достаточно воды

  • больше отдыхать

  • не перегружать организм физическими нагрузками

  • ограничить алкоголь и чрезмерное употребление кофе

  • контролировать АД, если есть соответствующие заболевания

  • избегать стресса и полноценно высыпаться

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Дата публикации
Количество просмотров
188
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