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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Родственники Трампа в объективе папарацци: дочь в нежно-голубом платье, невестка — в красном костюме

Дочь президента США и супруга Дональда Трампа-младшего выбрали для поездки наряды разных цветов.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Трампы

Трампы / © Associated Press

Папарацци запечатлели, как дети президента США Дональда Трампа — Тиффани Трамп и Дональд Трамп-младший — прибыли на самолете Air Force One на авиабазу Эллсворт, Южная Дакота.

Тиф вышла из самолета вместе со своим мужем-миллиардером Майклом Буглосом, а Дональд — со своей женой Беттиной Трамп.

Трампы / © Associated Press

Трампы / © Associated Press

Тиффани была одета в нежно-голубое платье длины миди. Наряд без рукавов имел асимметричный вырез, приталенный силуэт и драпировку на талии. Образ дочь президента дополнила небольшой сумкой молочного цвета, золотыми часами и кольцом. Она распустила волосы и нанесла легкий макияж.

Трампы / © Associated Press

Трампы / © Associated Press

Беттина выбрала для поездки яркий красный костюм, состоящий из укороченного жакета с округлым воротником и золотой пуговицей, а также мини-юбки. Наряд она дополнила белой стеганой сумкой Dior с короткими ручками и металлическими подвесками. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, в ушах — бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руках — браслеты и кольца.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
245
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