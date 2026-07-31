Родственники Трампа в объективе папарацци: дочь в нежно-голубом платье, невестка — в красном костюме

Трампы / © Associated Press

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Папарацци запечатлели, как дети президента США Дональда Трампа — Тиффани Трамп и Дональд Трамп-младший — прибыли на самолете Air Force One на авиабазу Эллсворт, Южная Дакота.

Тиф вышла из самолета вместе со своим мужем-миллиардером Майклом Буглосом, а Дональд — со своей женой Беттиной Трамп.

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Трампы / © Associated Press

Тиффани была одета в нежно-голубое платье длины миди. Наряд без рукавов имел асимметричный вырез, приталенный силуэт и драпировку на талии. Образ дочь президента дополнила небольшой сумкой молочного цвета, золотыми часами и кольцом. Она распустила волосы и нанесла легкий макияж.

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Трампы / © Associated Press

Беттина выбрала для поездки яркий красный костюм, состоящий из укороченного жакета с округлым воротником и золотой пуговицей, а также мини-юбки. Наряд она дополнила белой стеганой сумкой Dior с короткими ручками и металлическими подвесками. На лице у нее были черные солнцезащитные очки, в ушах — бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руках — браслеты и кольца.

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