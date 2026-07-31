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Окрошка на бульоне по-домашнему: рецепт холодного супа, который спасает в жару
Когда за окном жара, а тяжелые блюда совсем не привлекают, на помощь приходит окрошка — легкое, сытное и удивительно простое в приготовлении блюдо.
Окрошка уже давно стала одним из символов летнего меню. Её любят за свежесть, лёгкость и возможность приготовить заранее — достаточно дать супу настояться в холодильнике, и вкус станет ещё насыщеннее.
В рецепте от Katarina_cooksоснову составляет нежный куриный бульон с отварным филе, а знакомое сочетание картофеля, яиц, свежих огурцов и редиса дополняет заправка из сметаны, майонеза, горчицы и щепотки лимонной кислоты. Большое количество укропа и зеленого лука придаёт блюду летний аромат, а подача со свежим хлебом делает его полноценным обедом.
Ингредиенты
- вода
- 2 л
- куриное филе
- 300 г
- картофель, отварной в мундире
- 150 г
- свежие огурцы
- 150 г
- редиска
- 100 г
- яйца
- 3 шт.
- зеленый лук
- 15 г
- укроп
- 10 г
- сметана
- 100 г
- майонез
- 80 г
- горчица
- 1 ч. л.
- лимонная кислота
- на кончике чайной ложки
- соль
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- свежий хлеб
- 2 ломтика
Приготовление
Положить куриное филе в 2 л холодной воды и довести до кипения.
Первую воду слить, после чего снова залить филе чистой водой.
После повторного закипания варить около 15 минут, периодически снимая пену и подсаливая бульон.
Готовое мясо оставить остывать прямо в бульоне, ведь так оно сохранит сочность.
Охлажденное куриное филе, картофель, отварной в мундире, яйца и свежие огурцы нарезать небольшими кубиками.
Редис нарезать мельче.
К подготовленным овощам и курице добавить сметану, майонез, чайную ложку горчицы, щепотку лимонной кислоты и соль.
Постепенно влить охлажденный куриный бульон, тщательно перемешать до однородности.
В конце добавить много мелко нарезанного укропа и зеленого лука.
Готовую окрошку поставить в холодильник минимум на 60 минут.
Подавать холодной со свежим хлебом.
Окрошка — это тот случай, когда простые сезонные продукты превращаются в идеальное летнее блюдо.