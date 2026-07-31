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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
96
Время на прочтение
2 мин

Окрошка на бульоне по-домашнему: рецепт холодного супа, который спасает в жару

Когда за окном жара, а тяжелые блюда совсем не привлекают, на помощь приходит окрошка — легкое, сытное и удивительно простое в приготовлении блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
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Окрошка по-домашнему

Окрошка по-домашнему / © Credits

Окрошка уже давно стала одним из символов летнего меню. Её любят за свежесть, лёгкость и возможность приготовить заранее — достаточно дать супу настояться в холодильнике, и вкус станет ещё насыщеннее.

В рецепте от Katarina_cooksоснову составляет нежный куриный бульон с отварным филе, а знакомое сочетание картофеля, яиц, свежих огурцов и редиса дополняет заправка из сметаны, майонеза, горчицы и щепотки лимонной кислоты. Большое количество укропа и зеленого лука придаёт блюду летний аромат, а подача со свежим хлебом делает его полноценным обедом.

Ингредиенты

вода
2 л
куриное филе
300 г
картофель, отварной в мундире
150 г
свежие огурцы
150 г
редиска
100 г
яйца
3 шт.
зеленый лук
15 г
укроп
10 г
сметана
100 г
майонез
80 г
горчица
1 ч. л.
лимонная кислота
на кончике чайной ложки
соль
свежий хлеб
2 ломтика

Приготовление

  1. Положить куриное филе в 2 л холодной воды и довести до кипения.

  2. Первую воду слить, после чего снова залить филе чистой водой.

  3. После повторного закипания варить около 15 минут, периодически снимая пену и подсаливая бульон.

  4. Готовое мясо оставить остывать прямо в бульоне, ведь так оно сохранит сочность.

  5. Охлажденное куриное филе, картофель, отварной в мундире, яйца и свежие огурцы нарезать небольшими кубиками.

  6. Редис нарезать мельче.

  7. К подготовленным овощам и курице добавить сметану, майонез, чайную ложку горчицы, щепотку лимонной кислоты и соль.

  8. Постепенно влить охлажденный куриный бульон, тщательно перемешать до однородности.

  9. В конце добавить много мелко нарезанного укропа и зеленого лука.

  10. Готовую окрошку поставить в холодильник минимум на 60 минут.

  11. Подавать холодной со свежим хлебом.

Окрошка — это тот случай, когда простые сезонные продукты превращаются в идеальное летнее блюдо.

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Дата публикации
Количество просмотров
96
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