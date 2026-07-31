Окрошка на бульоне по-домашнему: рецепт холодного супа, который спасает в жару

Окрошка по-домашнему / © Credits

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Окрошка уже давно стала одним из символов летнего меню. Её любят за свежесть, лёгкость и возможность приготовить заранее — достаточно дать супу настояться в холодильнике, и вкус станет ещё насыщеннее.

В рецепте от Katarina_cooksоснову составляет нежный куриный бульон с отварным филе, а знакомое сочетание картофеля, яиц, свежих огурцов и редиса дополняет заправка из сметаны, майонеза, горчицы и щепотки лимонной кислоты. Большое количество укропа и зеленого лука придаёт блюду летний аромат, а подача со свежим хлебом делает его полноценным обедом.

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Ингредиенты вода 2 л куриное филе 300 г картофель, отварной в мундире 150 г свежие огурцы 150 г редиска 100 г яйца 3 шт. зеленый лук 15 г укроп 10 г сметана 100 г майонез 80 г горчица 1 ч. л. лимонная кислота на кончике чайной ложки соль свежий хлеб 2 ломтика

Приготовление

Положить куриное филе в 2 л холодной воды и довести до кипения. Первую воду слить, после чего снова залить филе чистой водой. После повторного закипания варить около 15 минут, периодически снимая пену и подсаливая бульон. Готовое мясо оставить остывать прямо в бульоне, ведь так оно сохранит сочность. Охлажденное куриное филе, картофель, отварной в мундире, яйца и свежие огурцы нарезать небольшими кубиками. Редис нарезать мельче. К подготовленным овощам и курице добавить сметану, майонез, чайную ложку горчицы, щепотку лимонной кислоты и соль. Постепенно влить охлажденный куриный бульон, тщательно перемешать до однородности. В конце добавить много мелко нарезанного укропа и зеленого лука. Готовую окрошку поставить в холодильник минимум на 60 минут. Подавать холодной со свежим хлебом.

Окрошка — это тот случай, когда простые сезонные продукты превращаются в идеальное летнее блюдо.

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