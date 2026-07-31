В Госдуме РФ назвали настоящую цель войны: куда стремятся дойти оккупанты

Война России против Украины / © ТСН

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Российский генерал и депутат Государственной думы РФ Виктор Соболев, входящий в состав комитета по обороне, нагло заявил, что конечной целью так называемой «специальной военной операции» является выход российских войск к западным границам Украины.

Такое заявление российского политика распространили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на его комментарий для News.ru.

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Соболев цинично заявляет, что на данный момент не видит оснований для завершения полномасштабной войны против Украины в 2026 году.

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«Пока нет никаких предпосылок для завершения СВО. Необходимо достичь целей специальной военной операции. На мой взгляд, это выход к западным границам Украины», — заявил представитель политической элиты государства-агрессора, армия которого до сих пор не смогла добиться ощутимых успехов на фронте.

При этом депутат Госдумы, который, по-видимому, полностью оторван от реальности на поле боя, высказал мнение, что создания так называемой «зоны безопасности» вдоль российско-украинской границы будет недостаточно.

Объясняя свою позицию, российский генерал сослался на развитие украинских беспилотных технологий. По его словам, дальность действия украинских дронов постоянно растет, поэтому «зона безопасности», как он назвал временно оккупированные территории вдоль нынешней линии фронта или государственной границы, не сможет гарантировать «защиту территории России».

Российский генерал также заявил, что в случае прекращения боевых действий Россия якобы столкнется с «еще более страшной и кровавой войной», а также обвинил европейские страны в том, что они «не дадут России спокойно жить».

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Заявления одного из членов комитета по обороне Госдумы РФ свидетельствуют о том, что часть кремлевской политической элиты публично демонстрирует нежелание завершать полномасштабную войну против Украины, которая длится уже пятый год, и продолжает заявлять о максималистских территориальных целях в отношении украинского государства.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы готова прекратить боевые действия, однако только при условии выполнения ее требований.

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