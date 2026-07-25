"Все может закончиться до конца суток": в Кремле сделали заявление о войне в Украине

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

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В Кремле заявили, что предложенное президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым прекращение войны России против Украины якобы невозможно из-за позиции Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует издание Astra.

По словам представителя Кремля, Москва якобы готова прекратить боевые действия, однако только при условии выполнения её требований.

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«Предложенное Токаевым „замораживание“ конфликта в Украине невозможно с учетом позиции Киева», — заявил Песков.

В то же время пресс-секретарь российского президента в очередной раз повторил пропагандистское утверждение о якобы необходимости достижения Россией своих целей в войне против Украины.

«Главное условие для России — достичь своих целей. Всё может прекратиться уже сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения», — сказал Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи с Владимиром Путиным в российском Омске заявил о необходимости прекращения войны и предложил заморозить боевые действия. Он также сказал, что причина российской агрессии против Украины остается непонятной для многих стран.

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Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает новых предложений от США по урегулированию развязанной Россией войны против Украины, однако в то же время дал понять, что Москва не намерена прекращать боевые действия.

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