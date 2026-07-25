Первая фаза контрнаступления на Крым уже началась: военный указал на интересную деталь

Крымский мост / © Associated Press

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Украина уже проводит первую фазу деоккупации оккупированного Крыма благодаря системным ударам по военной, энергетической и топливной инфраструктуре российских войск.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман.

По его словам, нынешние действия Сил беспилотных систем являются частью контрнаступления, хотя оно происходит не в обычном формате масштабной наземной операции. Гетман отметил, что деоккупация территорий возможна либо путем дипломатических договоренностей, либо вследствие контрнаступления.

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В то же время, по его словам, современное контрнаступление может начинаться не только с продвижения сухопутных войск.

«Сейчас проходит блокада Крыма. На военном языке это можно назвать тактическим окружением, ведь противник постепенно теряет возможность эффективно обеспечивать свои войска», — объяснил Гетьман.

Возможно ли освободить Крым без наземной операции

Несмотря на эффективность ударов по логистике окупантов, эксперт считает, что полностью избежать сухопутной операции вряд ли удастся. По его словам, мировой военный опыт свидетельствует, что достижение окончательной цели без введения наземных сил крайне сложно.

По оценке Гетьмана, атаки украинских беспилотников по энергетическим объектам, топливным базам и логистическим маршрутам постепенно истощают российскую группировку в Крыму.

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Он отметил, что дефицит горючего, боеприпасов и других ресурсов существенно усложняет обеспечение оккупационных войск.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди ранее заявил, что Украина впервые в истории может освобождать территории без проведения классической сухопутной операции. Гетман согласился с такой оценкой, отметив, что современное контрнаступление может выглядеть иначе, чем в традиционном понимании.

«Это и есть деоккупация Крыма, это и есть контрнаступление. Просто он выглядит не так, как мы привыкли воображать наступательные операции», — подчеркнул майор в отставке.

Удары по Крыму — последние новости

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ в течение 23-24 июля поразили 19 энергетических узлов на временно оккупированных территориях, из которых 17 — в Крыму . Общее количество пораженных энергетических целей с начала июля достигло 136.

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К слову, жители временно оккупированного Крыма все чаще жалуются на масштабные перебои с электроснабжением, водой и горючим после серии украинских ударов по военной и логистической инфраструктуре полуострова.

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