Перша фаза контрнаступу на Крим уже почалась: військовий вказав на цікаву деталь

Кримський міст / © Associated Press

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Україна вже проводить першу фазу деокупації окупованого Криму завдяки системним ударам по військовій, енергетичній та паливній інфраструктурі російських військ.

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

За його словами, нинішні дії Сил безпілотних систем є частиною контрнаступу, хоча він відбувається не у звичному форматі масштабної наземної операції. Гетьман зазначив, що деокупація територій можлива або шляхом дипломатичних домовленостей, або внаслідок контрнаступу.

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Водночас, за його словами, сучасний контрнаступ може розпочинатися не лише з просування сухопутних військ.

«Зараз відбувається блокада Криму. Військовою мовою це можна назвати тактичним оточенням, адже противник поступово втрачає можливість ефективно забезпечувати свої війська», — пояснив Гетьман.

Чи можливо звільнити Крим без наземної операції

Попри ефективність ударів по логістиці окупантів, експерт вважає, що повністю уникнути сухопутної операції навряд чи вдасться. За його словами, світовий військовий досвід свідчить, що досягнення остаточної мети без введення наземних сил є вкрай складним.

За оцінкою Гетьмана, атаки українських безпілотників по енергетичних об’єктах, паливних базах і логістичних маршрутах поступово виснажують російське угруповання в Криму.

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Він зазначив, що дефіцит пального, боєприпасів та інших ресурсів суттєво ускладнює забезпечення окупаційних військ.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді раніше заявив, що Україна вперше в історії може звільняти території без проведення класичної сухопутної операції. Гетьман погодився з такою оцінкою, зазначивши, що сучасний контрнаступ може виглядати інакше, ніж у традиційному розумінні.

«Це і є деокупація Криму, це і є контрнаступ. Просто він виглядає не так, як ми звикли уявляти наступальні операції», — наголосив майор у відставці.

Удари по Криму — останні новини

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ протягом 23-24 липня уразили 19 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях, з яких 17 — у Криму. Загальна кількість уражених енергетичних цілей від початку липня досягла 136.

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До слова, жителі тимчасово окупованого Криму дедалі частіше скаржаться на масштабні перебої з електропостачанням, водою і пальним після серії українських ударів по військовій та логістичній інфраструктурі півострова.

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