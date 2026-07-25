Чи безпечна веганська їжа для домашніх тварин: що з’ясували науковці

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Чи можуть домашні собаки та коти залишатися здоровими на веганській або вегетаріанській дієті? Вчені дійшли висновку, що за умови правильно збалансованого раціону рослинне харчування може добре засвоюватися тваринами. Водночас дослідники наголошують: питання потребує подальшого вивчення, особливо щодо котів.

Про це пише Earth.com.

Огляд, який провів професор Ендрю Найт із Школи довкілля та науки Університету Гріффіта, охопив результати 31 наукової роботи. Із них 22 дослідження були присвячені собакам, два — котам, ще сім охоплювали обидва види.

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Науковці оцінювали, наскільки добре організм тварин засвоює поживні речовини з рослинного раціону.

«Сучасні дані свідчать про те, що збалансовані за поживними речовинами веганські та вегетаріанські раціони для домашніх тварин, як правило, добре засвоюються собаками та котами», — зазначив професор.

Які продукти показали найкращі результати

Дослідники встановили, що високі показники засвоюваності продемонстрували соєві білки, нут, сочевиця, жовтий горох, біла квасоля, а також нові мікробні білки. В окремих експериментах пшеничний глютен навіть перевершував курячі білки за рівнем засвоєння.

Попри позитивні результати, автори роботи закликають не робити поспішних висновків.

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Більшість досліджень проводили на здорових дорослих собаках, тоді як даних щодо котів, кошенят, цуценят, літніх або хворих тварин поки що недостатньо. Крім того, важливу роль відіграє не лише склад корму, а й правильна технологія його виробництва та збалансованість за всіма поживними речовинами.

Професор Ендрю Найт рекомендує уважно перевіряти інформацію на упаковці корму.

«На етикетці має бути чітко зазначено, що раціон є повноцінним і збалансованим за поживними речовинами. Також варто обирати продукцію виробників, які співпрацюють із фахівцями з ветеринарного харчування», — наголосив він.

Фахівці підкреслюють, що самостійно переводити домашніх тварин на незбалансований рослинний раціон не варто, адже дефіцит окремих поживних речовин може негативно вплинути на їхнє здоров’я.

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