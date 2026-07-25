Чи можуть собаки та коти бути веганами: вчені приголомшили результатами дослідження

Корм для собак має бути збалансованим, але може взагалі не містити м’яса / © Associated Press

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Індустрія веганських кормів для домашніх тварин стрімко розвивається, а її ринкова вартість у 2024 році вже сягнула рекордних 27 мільярдів доларів. Експерти прогнозують, що протягом наступного десятиліття ця цифра збільшиться щонайменше вдвічі, адже дедалі більше власників відмовляються від м’яса.

Про це детально пише Earth.com.

Екологія та сумніви власників

Етика та турбота про навколишнє середовище є головними рушійними силами переходу на рослинне харчування, оскільки господарі-вегани часто хочуть годувати своїх улюбленців так само. Крім того, виробництво м’ясних кормів завдає величезної шкоди довкіллю, тоді як рослинні альтернативи значно безпечніші для природи та потребують набагато менше земельних ресурсів.

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Проте тривалий час існувало обґрунтоване побоювання, що коти, як типові хижаки, та собаки просто не зможуть повноцінно перетравлювати таку їжу. Вважалося, що рослинні компоненти містять специфічні сполуки, які перешкоджають засвоєнню білків і мінералів та позбавляють організм без життєво необхідних поживних речовин.

Що показали результати досліджень

Професор Ендрю Найт з Університету Гріффіта провів масштабний аналіз, що охопив понад тридцять досліджень, присвячених травленню котів і собак. Результати виявилися вражаючими: в усіх випадках веганські та вегетаріанські дієти показали рівень засвоюваності понад вісімдесят відсотків для білків і сухих речовин, а для жирів цей показник майже сягнув дев’яноста відсотків.

«Поточні дані свідчать про те, що повноцінні веганські та вегетаріанські дієти для домашніх тварин, а також їхні основні джерела білка, як правило, добре засвоюються собаками та котами», — наголосив професор Ендрю Найт.

У багатьох порівняльних випробуваннях рослинні раціони зовсім не поступалися м’ясним аналогам, а такі джерела, як соя, сочевиця, нут і пшеничний глютен, продемонстрували відмінні результати. Ба більше, сучасні інновації дозволили створити унікальний мікробний білок FeedKind, вирощений із безпечних бактерій, який організм тварин засвоює напрочуд легко і швидко.

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Правильна обробка та вибір корму

Не лише самі інгредієнти, але й спосіб їхньої обробки відіграє критичну роль у безпечності та засвоюваності такого корму. Сирі бобові дійсно містять антипоживні сполуки, проте правильна термічна обробка під час виробництва повністю їх нейтралізує, роблячи рослинний продукт максимально корисним для тварини.

Хоча цей огляд є надзвичайно обнадійливим, дослідники визнають, що більшість випробувань проводилася на здорових дорослих собаках, тоді як коти досліджені значно менше. Також науковцям ще належить ретельно вивчити вплив таких дієт на цуценят, кошенят, літніх і хворих тварин безпосередньо у звичайних домашніх умовах, а не в ізольованих лабораторіях.

«Ці висновки підтримують використання ретельно розроблених веганських і вегетаріанських дієт та спростовують думку, що такі дієти гірше засвоюються, ніж звичайні м’ясні», — додав науковець.

Експерти радять відповідальним власникам завжди дуже уважно вивчати етикетки перед купівлею будь-якого рослинного корму. На упаковці має бути чітко зазначено, що раціон є збалансованим, а компанія-виробник повинна обов’язково співпрацювати з кваліфікованими ветеринарними дієтологами.

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Нагадаємо, собаки бачать кольори, але зовсім не так, як люди. Дослідники пояснили, чому червоний і зелений для них мають майже однаковий вигляд, а синій і жовтий — залишаються найпомітнішими.

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