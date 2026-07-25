"Усе може закінчитися до кінця доби": в Кремлі зробили заяву про війну в Україні

Дмитро Пєсков і Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У Кремлі заявили, що запропоноване президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим замороження війни Росії проти України нібито неможливе через позицію Києва.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує видання Astra.

За словами представника Кремля, Москва нібито готова припинити бойові дії, однак лише за умови виконання її вимог.

Реклама

«Запропоноване Токаєвим „заморожування“ конфлікту в Україні неможливе з огляду на позицію Києва», — заявив Пєсков.

Водночас речник російського президента вкотре повторив пропагандистське твердження про нібито необхідність досягнення Росією своїх цілей у війні проти України.

«Головна умова для Росії — досягти своїх цілей. Все може зупинитися вже сьогодні до кінця доби, якщо київський режим ухвалить відповідні рішення», — сказав Пєсков.

Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з Володимиром Путіним у російському Омську заявив про необхідність припинення війни та запропонував заморозити бойові дії. Він також сказав, що причина російської агресії проти України залишається незрозумілою для багатьох країн.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує нових пропозицій від США щодо врегулювання розв’язаної Росією війни проти України, однак водночас дав зрозуміти, що Москва не має наміру припиняти бойові дії.

Новини партнерів