Чому собаки імітують статевий акт із людьми або іграшками: вчені назвали неочікувані причини

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Собака, який імітує статевий акт із людиною, іншим собакою чи навіть іграшкою, не завжди робить це через статевий потяг. Науковці пояснюють, що така поведінка, відома як садки, може бути пов’язана зі стресом, сильним збудженням, грою, нудьгою або іншими емоційними станами.

Про це розповів почесний професор екології та еволюційної біології Університету Колорадо Марк Бекофф, передає Daily Mail.

За словами науковця, садки є природною поведінкою собак і не вважаються чимось незвичним чи ненормальним. Хоча найочевиднішою причиною такої поведінки є спарювання, вона далеко не завжди пов’язана саме зі статевим інстинктом.

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Фахівець зазначає, що деякі собаки імітують статевий акт, щоб заявити про своє домінування, інші роблять це під час гри, коли надто збуджені. Також садки можуть виникати, коли тварину переповнюють суперечливі емоції, зокрема хвилювання та стрес.

Як пояснив Марк Бекофф, така поведінка іноді є так званою «поведінкою витіснення» — дією, яка виникає через емоційне перевантаження, а не через усвідомлену мету. Наприклад, собака може почати імітувати статевий акт після приходу незнайомого гостя до будинку, оскільки одночасно відчуває хвилювання і занепокоєння.

Крім того, за словами дослідника, іноді причиною стає нудьга. У деяких собак така звичка формується у спокійні моменти, подібно до того, як люди можуть машинально гортати стрічку в телефоні або вмикати телевізор.

Дослідники також спостерігали таку поведінку під час періодів різкої фізичної активності, коли собаки стрімко бігають. У таких ситуаціях тварина могла ненадовго зробити садку на іншого собаку, а вже за кілька секунд відбігти, ніби нічого не сталося. В окремих випадках, за словами професора, така поведінка виникає майже рефлекторно, коли собака випадково опиняється у певному положенні.

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У межах довготривалого наукового проєкту Марк Бекофф попросив власників собак збирати спостереження за садками у місцевих парках для вигулу. Загалом було проаналізовано 312 таких випадків.

Результати показали, що приблизно 65% садок відбувалися без очевидної причини. Ще 26% випадків спостерігалися під час гри, а лише 9% найкраще пояснювалися демонстрацією домінування.

Дослідники також не виявили різниці між самцями та самками — обидві статі однаково часто були як тими, хто робив садки, так і тими, на кого їх робили. Не мав значення і розмір тварини. Професор навів приклади, коли маленькі собаки намагалися зробити садку на значно більших, але зісковзували, оскільки не могли втриматися.

Науковець наголосив, що хоча садки є природною поведінкою собак, їхній надмірний або нав’язливий прояв може свідчити про проблему. У таких випадках він рекомендує звернутися до ветеринара або попрацювати з твариною за допомогою дресирування.

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