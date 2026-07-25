Могут ли собаки и кошки быть веганами: ученые ошеломили результатами исследования

Корм для собак должен быть сбалансированным, но может вообще не содержать мяса. / © Associated Press

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Индустрия веганских кормов для домашних животных стремительно развивается, а ее рыночная стоимость в 2024 году уже достигла рекордных 27 миллиардов долларов. Эксперты прогнозируют, что в течение следующего десятилетия эта цифра увеличится, по меньшей мере, вдвое, ведь все больше владельцев отказываются от мяса.

Об этом подробно пишет Earth.com.

Экология и сомнения владельцев

Этика и забота об окружающей среде являются главными движущими силами перехода на растительное питание, поскольку хозяева-веганы часто хотят кормить своих любимцев так же. Кроме того, производство мясных кормов наносит огромный ущерб окружающей среде, в то время как растительные альтернативы значительно более безопасны для природы и требуют гораздо меньше земельных ресурсов.

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Однако долгое время существовало обоснованное опасение, что кошки как типичные хищники и собаки просто не смогут полноценно переваривать такую пищу. Считалось, что растительные компоненты содержат специфические соединения, препятствующие усвоению белков и минералов и лишая организм без жизненно необходимых питательных веществ.

Что показали результаты исследований

Профессор Эндрю Найт из Университета Гриффита провел масштабный анализ, охвативший более тридцати исследований, посвященных пищеварению кошек и собак. Результаты оказались поразительными: во всех случаях веганские и вегетарианские диеты показали уровень усвояемости более восьмидесяти процентов для белков и сухих веществ, а для жиров этот показатель почти достиг девяноста процентов.

Текущие данные свидетельствуют о том, что полноценные веганские и вегетарианские диеты для домашних животных, а также их основные источники белка, как правило, хорошо усваиваются собаками и котами, подчеркнул профессор Эндрю Найт.

Во многих сравнительных испытаниях растительные рационы совсем не уступали мясным аналогам, а такие источники как соя, чечевица, нут и пшеничный глютен продемонстрировали отличные результаты. Более того, современные инновации позволили создать уникальный микробный белок FeedKind, выращенный из безопасных бактерий, который организм животных усваивает удивительно легко и быстро.

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Правильная обработка и выбор корма

Не только сами ингредиенты, но и способ их обработки играет критическую роль в безопасности и усвояемости корма. Сырые бобовые действительно содержат антипитательные соединения, однако правильная термическая обработка при производстве полностью их нейтрализует, делая растительный продукт максимально полезным для животного.

Хотя этот обзор чрезвычайно обнадеживающий, исследователи признают, что большинство испытаний проводилось на здоровых взрослых собаках, тогда как коты исследованы значительно меньше. Также ученым предстоит тщательно изучить влияние таких диет на щенков, котят, пожилых и больных животных непосредственно в обычных домашних условиях, а не в изолированных лабораториях.

"Эти выводы поддерживают использование тщательно разработанных веганских и вегетарианских диет и опровергают мнение, что такие диеты хуже усваиваются, чем обычные мясные", - добавил ученый.

Эксперты советуют ответственным владельцам всегда очень внимательно изучать этикетки перед покупкой любого растительного корма. На упаковке должно быть четко указано, что рацион сбалансирован, а компания-производитель должна обязательно сотрудничать с квалифицированными ветеринарными диетологами.

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Напомним, собаки видят цвета, но совсем не так, как люди . Исследователи объяснили, почему красный и зеленый для них выглядят почти одинаково, а синий и желтый — остаются самыми заметными.

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